Якутские бродячие собаки решили напасть на прохожего, но он оказался каратистом

Бродячие собаки стали настоящей проблемой во многих регионах страны: они собираются в огромные стаи и уже не боятся нападать на людей. Но конкретно этой помеси алабая с дворнягой серьезно не повезло: он нарвался на якута, который оказался настоящим каратистом.

С другой стороны, парню тоже повезло. Он сумел поймать пса прямо во время прыжка — точный удар ошеломил озверевшую дворнягу и та просто села на землю.

Другие собаки из стаи даже не решились напасть. Каратист еще немного попугал пса (и правильно сделал, тот мог встать и попробовать кинуться еще раз), затем развернулся и гордо ушел в закат. Все происходящее случайно сняла наружная камера наблюдения.

От угрозы бродячих собак не застрахован никто. Вот несколько правил, которые позволят вам выйти из ситуации без укусов.