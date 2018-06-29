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Якутские бродячие собаки решили напасть на прохожего, но он оказался каратистом
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Якутские бродячие собаки решили напасть на прохожего, но он оказался каратистом 

Don't Panic 57 минут назад
Фото: Don't Panic
Бродячие собаки стали настоящей проблемой во многих регионах страны: они собираются в огромные стаи и уже не боятся нападать на людей. Но конкретно этой помеси алабая с дворнягой серьезно не повезло: он нарвался на якута, который оказался настоящим каратистом.
С другой стороны, парню тоже повезло. Он сумел поймать пса прямо во время прыжка — точный удар ошеломил озверевшую дворнягу и та просто села на землю.
Другие собаки из стаи даже не решились напасть. Каратист еще немного попугал пса (и правильно сделал, тот мог встать и попробовать кинуться еще раз), затем развернулся и гордо ушел в закат. Все происходящее случайно сняла наружная камера наблюдения.
От угрозы бродячих собак не застрахован никто. Вот несколько правил, которые позволят вам выйти из ситуации без укусов.
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