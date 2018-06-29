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Ливанских девушек-полицейских одели в соблазнительную униформу (видео)
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Ливанских девушек-полицейских одели в соблазнительную униформу (видео) 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Обычно регулировщики ассоциируются далеко не со стройными девушками в коротких шортах, но только не в Ливане. Местные регулировщицы произвели настоящий фурор среди водителей и туристов, облачившись в летний вариант полицейской униформы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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