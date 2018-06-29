Ливанских девушек-полицейских одели в соблазнительную униформу (видео)

Обычно регулировщики ассоциируются далеко не со стройными девушками в коротких шортах, но только не в Ливане. Местные регулировщицы произвели настоящий фурор среди водителей и туристов, облачившись в летний вариант полицейской униформы.