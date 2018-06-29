Хорошее настроение после отпуска длится именно столько

У большинства людей отпуск вызывает только положительные эмоции, но как долго они сохраняются после возвращения на работу? Исследование показало, что приток энергии и позитива заканчивается ровно через три дня. Поездка в отпуск для многих людей является эквивалентом перезарядки батареек. К моменту выхода в отпуск мы ощущаем себя предельно измотанными и уставшими, но после пары недель на солнце настроение прочно повышается, отмечается прилив энергии и хорошего настроения. Американские психологи решили опросить несколько сотен людей, чтобы узнать, насколько долго это настроение после отпуска сохраняется, когда человек возвращается на работу. Оказалось, что продолжительность послеотпускного позитива составляет всего три дня. Отметим, что в США работодатели не обязаны по закону предоставлять своим сотрудникам оплачиваемые отпуска, однако местные психологи настоятельно советуют это делать, чтобы защищать людей от эмоционального выгорания и постоянного стресса. В среднем, обычный американский работник отдыхает в году всего 10 дней. Речь идет именно об оплачиваемом отпуске без учета праздников и выходных. В Западной Европе этот показатель в два раза выше, а в России продолжительность оплачиваемого отпуска в соответствии с Трудовым кодексом составляет 28 дней, что является максимальным показателем. Стресс на работе не только отрицательно влияет на производительность труда, но он негативно воздействует на психическое и физическое здоровье сотрудников. Опрос показал, что 68% людей после отпуска возвращаются на рабочие места в приподнятом настроении и с приливом энергии. Люди чувствуют себя более мотивированными, уровень стресса у них снижается достаточно ощутимо, 66% побывавших в отпуске утверждают, что они перезарядили себя, как батарейки. К сожалению, все эти ощущения исчезают, в среднем, через три дня после начала работы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)