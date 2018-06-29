Кэти Холмс впервые прокомментировала отношения с Джейми Фоксом 

Кэти Холмс и Джейми Фокс сделали невозможное: около пяти лет они тщательно скрывали свой роман и лишь вчера впервые признались, что их связывают романтические отношения. Поводом для откровенного признания послужили недавние слухи о размолвке влюбленных. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что Кэти и Джеймс больше не вместе. По словам засекреченного источника, инициатором раскола выступила актриса. Представитель Кэти поспешила заверить журналистов в обратном.
Информация, которую предоставил Radar Online, на 100 процентов ложная, — прокомментировала Лесли Слоун.
Кэти Холмс и Джейми Фокс
Более того, в сети появилась новость, что на днях Кэти присоединилась к Джейми на съемках шоу Марка Уолберга, которые прошли в отеле в Атлантик-Сити. По словам источника, актеры были вдвоем, без дочери Кэти. Как оказалось, малышка Сури сейчас находится в летнем лагере.
Напомним, что в сентябре прошлого года появились первые совместные фотографии Джейми Фокса и Кэти Холмс. Слухи об их романе ходят более четырех лет. В январе влюбленные вышли в свет вместе, посетив пре-пати премии «Грэмми-2018». Ранее актриса была замужем за Томом Крузом, от которого воспитывает дочь Сури.