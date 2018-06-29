Видео: Низколетящий Ми-24 испортил прическу журналистке

Ролик размещен в Twitter «Вежливые люди». Ради того, чтобы снять эффектные кадры, съемочная группа работала буквально под пролетавшими над их головами машинами. Ми-24 без малого не коснулись журналистки, ведущей репортаж, а воздушный поток от винтов одной из «вертушек» сильно растрепал ей прическу.

Не удовлетворившись одной эффектной съемкой, группа сделала вторую. Судя по словам журналистки, которые можно расслышать сквозь шум пролетающих машин, речь в репортаже шла о вертолетах армии Азербайджана.

Пользователи интернета неоднозначно оценили такие кадры. Судя по комментариям, кто-то искренне восторгался смелой журналисткой, а кто-то называл съемку неоправданным риском.

"Бесстрашный девчонка" «Хороший порыв ветра — и девочка калека. По ТБ ни на полосе, ни на рулежке вообще никого не должно быть» «Зачем так рисковать, ради чего? Репортаж этого не стоит», — пишут пользователи. В одном из комментариев журналистку даже обвинили в создании угрозы безопасности полетам и жизни экипажей.