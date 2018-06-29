Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю

МОСКВА, 29 июня. / ТАСС /. Актер Алексей Серебряков рассказал, что интервью блогеру Юрию Дудю, вызвавшее впоследствии общественный резонанс, он дал по настоянию своих детей.

Ранее в беседе с видеоблогером Серебряков заявил, что зачастую в России национальной идеей не являются «ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство», а «сила, наглость и хамство». Это высказывание подверглось резкой общественной критике.

"Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей. Я не даю интервью, не люблю этим заниматься. Не чувствую себя в этом уверенным. […] Поэтому я, в принципе, сначала отказался, но настойчивые требования моих детей привели к тому, что я поговорил с Дудем", — сказал актер.

Алексей Серебряков заверил, что не планировал обнародовать какие-либо манифесты. «Я достаточно много делаю на экране, поэтому не вижу смысла в своем личном участии, не хочу словами объяснять то, чем я занимаюсь в жизни», — сказал он.

Серебряков хорошо известен зрителям по ролям в фильмах «Афганский излом», «Фанат», «9 рота», «Левиафан», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», сериалам «Бандитский Петербург 2: Адвокат», «Доктор Рихтер» и др.