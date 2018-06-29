Ещё
Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Актер Алексей Серебряков рассказал, что интервью блогеру Юрию Дудю, вызвавшее впоследствии общественный резонанс, он дал по настоянию своих детей.
Ранее в беседе с видеоблогером Серебряков заявил, что зачастую в России национальной идеей не являются «ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство», а «сила, наглость и хамство». Это высказывание подверглось резкой общественной критике.
"Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей. Я не даю интервью, не люблю этим заниматься. Не чувствую себя в этом уверенным. […] Поэтому я, в принципе, сначала отказался, но настойчивые требования моих детей привели к тому, что я поговорил с Дудем", — сказал актер.
Алексей Серебряков заверил, что не планировал обнародовать какие-либо манифесты. «Я достаточно много делаю на экране, поэтому не вижу смысла в своем личном участии, не хочу словами объяснять то, чем я занимаюсь в жизни», — сказал он.
Серебряков хорошо известен зрителям по ролям в фильмах «Афганский излом», «Фанат», «9 рота», «Левиафан», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», сериалам «Бандитский Петербург 2: Адвокат», «Доктор Рихтер» и др.
ТАСС: последние новости
Danone считает претензии Россельхознадзора к качеству своей продукции необоснованными Долги предприятий ЖКХ перед энергетиками в ЕАО достигли критического уровня Папа Франциск считает, что глобальная биоэтика противостоит "грязной работе смерти"
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе7
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Финалистка «Холостяка» рассказала о новой жизни
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
05:42
Странные имена, которые дают детям знаменитости
Звёзды Дети
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение