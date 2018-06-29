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Сотрудники Мосприроды вместе с детьми отметили «День слётка»
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Сотрудники Мосприроды вместе с детьми отметили «День слётка» 

Наш Теплый стан 31 минуту назад
Фото: Наш Теплый стан
25 июня специалисты Мосприроды вместе с ребятами из летнего лагеря школы № 1507 отметили экологический праздник, посвященный птенцам «День слётка».
В конце июня наступает время, когда птенцы начинают покидать свои гнезда и учатся летать. Они активно растут, много едят и готовятся к самостоятельной жизни.
Ребята узнали, что нужно делать, если случайно встретишь беззащитного птенца в парке или на дороге.
Во-первых, увидев слётка — птичьего «недоросля» — пройдите мимо. Не надо его «спасать», трогать, подбирать и уносить домой. Родители не бросили его, они находятся где-то рядом и позаботятся о нем.
Во-вторых, ходить следует только по основным, магистральным дорогам и тропам, не заходите вглубь леса.
В-третьих, выгуливая собаку, нужно водить ее на поводке, не пускать в лес.
И в-четвертых, если видите рядом беспокоящуюся, тревожащуюся птицу — отойдите от этого места подальше, чтобы птица перестала волноваться.
Ребята выучили эти несложные правила, пообещали их выполнять.
Об этом сообщается на странице «Заказники Тропаревский и Теплый Стан Мосприрода» социальной сети «ВКонтакте».
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