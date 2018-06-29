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Как открыть любой кодовый замок
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Как открыть любой кодовый замок 

Trendymen 33 минуты назад
Фото: Trendymen
Даже самый надежный кодовый замок можно открыть без самого кода. Простая хитрость поможет вам, если вы забыли цифры, а избавиться от замка нужно прямо сейчас: вот, как сделать это правильно.
Компактные навесные замки закрываются колесиками, на каждый из которых нанесены цифры. Чаще всего используются три-четыре колесика. Надавите на них и попробуйте провернуть (как вариант, можно оттянуть дужку самого замка вверх). Механическая нагрузка заставит колесико издать характерный щелчок на нужной цифре.
Главное не забывать постоянно поддерживать напряжение в дужке замка. Конечно, подбор цифр займет какое-то время, но в целом способ безотказный — попробуйте сами.
А вот открыть без ключа запертую дверь будет немного сложнее. Впрочем, для этого есть другие рабочие способы, мы описали их здесь.
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