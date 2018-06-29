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16-летняя девочка пропала в Нижнем Новгороде
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16-летняя девочка пропала в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 30 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото Поисково-спасательная группа «Рысь»16-летняя девочка пропала в Нижнем Новгороде16-летняя Марьяна Абрамян пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила поисково-спасательная группа «Рысь».
27 июня девочка ушла из дома на улице Горной и не вернулась.
Приметы: рост 162 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие. Была одета в темную футболку, синие джинсовые шорты, черные кроссовки с розовой полоской.
При себе имела черный рюкзак с серой полосой. Особые приметы: шрам на лбу и на мизинце правой руки.
Всем, кто обладает информацией о местонахождении девочки просят сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 или по телефону полиции 102.
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