16-летняя девочка пропала в Нижнем Новгороде

фото Поисково-спасательная группа «Рысь»16-летняя девочка пропала в Нижнем Новгороде16-летняя Марьяна Абрамян пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила поисково-спасательная группа «Рысь».

27 июня девочка ушла из дома на улице Горной и не вернулась.

Приметы: рост 162 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие. Была одета в темную футболку, синие джинсовые шорты, черные кроссовки с розовой полоской.

При себе имела черный рюкзак с серой полосой. Особые приметы: шрам на лбу и на мизинце правой руки.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении девочки просят сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 или по телефону полиции 102.