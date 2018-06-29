Как определить, когда начнутся роды

Срок беременности подходит к концу, этап предвестников скорого родоразрешения пройден. Наступает период, когда будущую маму всё чаще тревожит вопрос, как ей определить, что роды уже начинаются, чтобы предпринять все необходимые меры для благополучного исхода вынашивания малыша.

Точный день и час родоразрешения предсказать невозможно. О начале процесса родовой деятельности достоверно свидетельствует раскрытие шейки матки, но эту динамику может наблюдать только специалист при осмотре. Однако существуют некоторые признаки, по которым сама будущая мама может определить, что появление малыша уже не за горами. К наиболее достоверным можно отнести следующие:

появление регулярных (истинных) схваток;

отхождение околоплодных вод (единоразово или по частям);

реакция пищеварительной системы (частые позывы);

болевые ощущения (поясница, низ живота);

озноб (часто совпадает с началом родовой деятельности).

Но всё это — очень индивидуально, никаких точных рецептов и гарантий дать вам не сможет никто.

Когда обычно начинаются роды?

За две-четыре недели в организме будущей роженицы начинают происходить гормональные изменения, подготавливающие его к процессу родоразрешения. Эти изменения показывают, когда начинаются так называемые предвестники родов:

нерегулярные сокращения матки (ложные схватки);

более частое посещение туалета;

смещение живота вниз;

менее активные движения плода;

эмоциональная неустойчивость будущей мамы;

отхождение пробки.

То, на каком сроке могут начаться роды, зависит от протекания беременности, индивидуальных особенностей организма роженицы. Так что ответ на вопрос, на какой неделе начинаются роды, следует искать не в пособиях по гинекологии и интернете, а в своём собственном организме.

Если нет патологий, внезапно роды начаться не могут.

Первым звоночком у первородящих того, когда начнутся роды, является опущение живота, появление жжения в его нижней части. Обычно у них это происходит за несколько дней до родоразрешения (у повторнородящих — буквально перед родами). Но всё это — не более чем предвестники родов.

Что надо знать каждой роженице, так это то, что с 38 недели начинается предродовой период. Если родоразрешение не произошло раньше, малыш считается доношенным. К категории нормальных относят роды, имеющие место в промежутке 38-42 неделя. ПДР — это «золотая середина» — 40 недель. Роды до 38 недель считаются недоношенными, а после 42 — говорят о переношенности.

Почему не начинаются роды

Обычно все обследования и назначения проводятся в стационаре. Перенашивание — это патология, которая может стать серьёзной угрозой здоровью, а порой и жизни ещё не появившегося на свет малыша. Поэтому предвзятость некоторых дам к стимуляции родов, приёму назначенных процедур и препаратов абсолютно необоснованна и даже опасна.

Если пошла уже сорок первая неделя беременности, а роды всё ещё не наступают, нужна срочная консультация акушера-гинеколога. Он сможет адекватно оценить ситуацию, при необходимости назначить приём нужных в этом случае препаратов.

Если роды по какой-то причине не начались в установленный срок и/или проходят с осложнениями, для спасения малыша и мамы прибегают к хирургическому вмешательству — делают кесарево сечение.