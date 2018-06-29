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Юный болельщик ЧМ оригинально поздравил маму с днем рождения
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Юный болельщик ЧМ оригинально поздравил маму с днем рождения 

Мир24 2 часа назад
Из России с любовью: очень трогательно поздравил свою маму с днем рождения юный любитель футбола, сообщает «МИР 24».
Парень сделал плакат и попал с ним в объективы телекамер — видимо, надеясь, что именинница увидит его по телевизору. На самодельном транспаранте сын разместил фотографии мамы и надпись: «С днем рождения. Извини, но я не мог пропустить этот матч».
Напомним, ранее всемирную известность получил мексиканский болельщик Хавьер, а точнее, его картонная копия. Друзья изготовили манекен с фотографией молодого человека, которого на мундиаль не отпустила жена, и взяли его с собой в путешествие. Спустя несколько недель под давлением общественности строгая супруга все же сжалилась над Хавьером, и он смог присоединиться к своей компании в России.
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