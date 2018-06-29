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Одержимую дьяволом куклу сняли на видео
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Одержимую дьяволом куклу сняли на видео 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Работники благотворительного магазина Шотландии установили в помещении скрытую камеру и запечатлели паранормальное явление. Они засняли доказательства того, что в тряпичной кукле обитают злые духи.
Один из сотрудников магазина рассказал, что недавно получил в дар коробку со старыми игрушками. В ней он нашел куклу. Он положил ее на пол и пошел позвать коллег. Руки куклы изначально были на коленях. Когда мужчина вернулся, они были уже по бокам. Он снова положил руки на колени и сфотографировал игрушку. «Через десять минут она снова убрала руки», — цитирует менеджера телеканал «360».
По словам мужчины, в кукле явно сокрыто зло: все, кто к ней прикасался, сразу чувствовал себя плохо. На следующий день сотрудники магазина сняли происходящее на видео и были шокированы. Кукла двигала рукой, а затем камера вдруг упала.
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