«Танцы, вязаная кофта и немного криминала». В Перми прошел конкурс красоты в стиле девяностых 

Конкурс проводился последний раз в 90-е годы
Двадцать лет назад в старом ресторане «Кама» проходил конкурс красоты «Мисс Кама 1998», который по тем временам казался пермякам большим событием. Спустя годы о конкурсе забыли. Но этим летом в модельном агентстве «Грейт Модел» решили возродить яркое мероприятие. Темой гала-показа стали девяностые годы.
"Мисс Кама" собрал полный зал зрителей
Зрители в вечерних нарядах разместились за столиками вокруг сцены и импровизированного подиума. Некоторые, не успев переодеться, были одеты налегке — в шортах и футболках.
Такая корона будет красоваться на голосе у победительницы
И вот на подиум вышли девушки, всем — от 16 до 22 лет. Они демонстрировали одежду в стиле кэжуал, танцевали, отвечали на сложные вопросы, защищали свое мнение в интеллектуальном конкурсе и рассказывали о своих увлечениях. Так, Анастасия Долгополова рассказала, что играет на барабанах, Елизавета Савинова выучилась на стюардессу, Дарья Пенкина играет на флейте и занимается конкурсами собак, а Юлия Васильева дрессирует кроликов для скачек.
Каждая из красавиц продемонстрировала свои таланты
Во время одного из конкурсов ведущий начал импровизировать и предложил внеконкурсное задание.
— Сейчас идет Чемпионат мира по футболу, — вдруг вспомнил ведущий. — Предлагаю девушкам станцевать так, как это сделала бы группа поддержки нашей сборной.
И девушки танцевали настолько зажигательно, что зрители долго не отпускали их, продолжая аплодировать.
Дефиле в купальниках заинтересовало зрителей больше всего
Девушки в прекрасной форме
Самой эффектной частью конкурса оказалось дефиле в купальниках. Все участницы были в отличной форме, поэтому выбрать победительницу жюри оказалось сложно.
«Мисс Зрительских симпатий Кама 2018» стала Александра Навдаева, «Вице-мисс Кама-2018» — Дарья Печкина, а главный титул «Мисс Кама-2018» достался Юлиане Романовой.
Победительница едва закончила школу
Победительнице 18 лет, она только что закончила лицей и решает, куда пойти учиться дальше.
— Победить мне помогла вера в себя — призналась 59.ru Юлия Романова. — Я говорю себе в сложных ситуациях: «Когда не знаешь, что делать, — шагни вперед!». Я увлекаюсь танцами и спортом, обожаю собак, никогда не сижу на месте и все время иду вперед. А еще обожаю свой город и пермяков! Мне кажется милым даже наш уральский говор.
Конечно же, все девушки прекрасны
Так как вечеринка проходила в духе девяностых, 59.ru спросил у победительниц, с чем у них ассоциируется эта эпоха. «С криминальными историями», — призналась Юлия Романова. «С танцами, которые мы сегодня исполняли», — предположила Дарья Печкина. «С моим платьем из детства, с котиками, и большой широкой кофтой, как будто бабушка вязала» — сказала Александра Навдаева.
Всех девушек наградили ценными подарками. А после торжественной части победительницы долго фотографировались со всеми желающими.
В сентябре пройдет конкурс «Миссис Пермь и Пермский край-2018». В прошлом году 59.ru публиковал репортаж с этого события.