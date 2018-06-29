«Танцы, вязаная кофта и немного криминала». В Перми прошел конкурс красоты в стиле девяностых

Конкурс проводился последний раз в 90-е годы

Двадцать лет назад в старом ресторане «Кама» проходил конкурс красоты «Мисс Кама 1998», который по тем временам казался пермякам большим событием. Спустя годы о конкурсе забыли. Но этим летом в модельном агентстве «Грейт Модел» решили возродить яркое мероприятие. Темой гала-показа стали девяностые годы.

"Мисс Кама" собрал полный зал зрителей

Зрители в вечерних нарядах разместились за столиками вокруг сцены и импровизированного подиума. Некоторые, не успев переодеться, были одеты налегке — в шортах и футболках.

Такая корона будет красоваться на голосе у победительницы

И вот на подиум вышли девушки, всем — от 16 до 22 лет. Они демонстрировали одежду в стиле кэжуал, танцевали, отвечали на сложные вопросы, защищали свое мнение в интеллектуальном конкурсе и рассказывали о своих увлечениях. Так, Анастасия Долгополова рассказала, что играет на барабанах, Елизавета Савинова выучилась на стюардессу, Дарья Пенкина играет на флейте и занимается конкурсами собак, а Юлия Васильева дрессирует кроликов для скачек.

Каждая из красавиц продемонстрировала свои таланты

Во время одного из конкурсов ведущий начал импровизировать и предложил внеконкурсное задание.

— Сейчас идет Чемпионат мира по футболу, — вдруг вспомнил ведущий. — Предлагаю девушкам станцевать так, как это сделала бы группа поддержки нашей сборной.

И девушки танцевали настолько зажигательно, что зрители долго не отпускали их, продолжая аплодировать.

Дефиле в купальниках заинтересовало зрителей больше всего

Девушки в прекрасной форме

Самой эффектной частью конкурса оказалось дефиле в купальниках. Все участницы были в отличной форме, поэтому выбрать победительницу жюри оказалось сложно.

«Мисс Зрительских симпатий Кама 2018» стала Александра Навдаева, «Вице-мисс Кама-2018» — Дарья Печкина, а главный титул «Мисс Кама-2018» достался Юлиане Романовой.

Победительница едва закончила школу

Победительнице 18 лет, она только что закончила лицей и решает, куда пойти учиться дальше.

— Победить мне помогла вера в себя — призналась 59.ru Юлия Романова . — Я говорю себе в сложных ситуациях: «Когда не знаешь, что делать, — шагни вперед!». Я увлекаюсь танцами и спортом, обожаю собак, никогда не сижу на месте и все время иду вперед. А еще обожаю свой город и пермяков! Мне кажется милым даже наш уральский говор.

Конечно же, все девушки прекрасны

Так как вечеринка проходила в духе девяностых, 59.ru спросил у победительниц, с чем у них ассоциируется эта эпоха. «С криминальными историями», — призналась Юлия Романова. «С танцами, которые мы сегодня исполняли», — предположила Дарья Печкина. «С моим платьем из детства, с котиками, и большой широкой кофтой, как будто бабушка вязала» — сказала Александра Навдаева.

Всех девушек наградили ценными подарками. А после торжественной части победительницы долго фотографировались со всеми желающими.

В сентябре пройдет конкурс «Миссис Пермь и Пермский край-2018». В прошлом году 59.ru публиковал репортаж с этого события.