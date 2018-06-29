Отношения с калькулятором: почему жадным не везет в любви

Отношения между людьми в современном мире часто развиваются по законам рынка: вооружившись калькуляторами, стороны скрупулезно подсчитывают собственные вложения и гешефт. Чаще всего подобный «цивилизованный бизнес» мутирует в базарную ругань с разборками в том, кто кому переплатил, недодал, подсунул порченый товар или еще каким-то образом не выполнил свою часть «сделки». В итоге из отношений многие опытные «торговцы» стремятся извлечь побольше, заплатить поменьше. Некоторые вообще испытывают священный ужас от одной мысли о расплате, предпочитая в отношениях халяву. Главное, чтобы никто ничего не поимел даром с них самих, рассуждают они, желая избежать разочарования и убытков. Впрочем, и прибыль у них наблюдается нечасто.

Меркантильность в отношениях — нежелание делиться своими ресурсами, но нацеленность на их получение от партнера упирается в вопрос самооценки. «Человек с завышенной самооценкой не понимает своей реальной „стоимости“, считает, что ему все должны, потому что он крутой и классный. Но жадность чаще всего выступает прикрытием некоего страха, тревоги, которые человек может даже не осознавать», — объясняет психотерапевт, коуч Александр Полищук

Компенсация ущерба

Первая причина эмоциональной жадности — голодное» детство, в котором ребенку постоянно не хватало внимания, любви, заботы. Даже если материальных проблем в семье не было, родители могли держать чадо в ежовых рукавицах, в результате чего ребенок вырастал «недокормленным».

«Он чего-то недополучал, и в зрелом возрасте пытается компенсировать свои лишения. В этом случае жадность — элемент компенсации. На этой невротической компенсаторной энергии человек может зарабатывать миллионы (но не по зову сердца, а от страха перед нищетой, безвластием), или требовать компенсации от других», — отмечает Полищук.

Недолюбленные в детстве девочки, обделенные отцовской заботой, могут стать женщинами с неадекватной самооценкой. Как правило, к 30-40 годам они плотно оседают на сайтах знакомств в статусе «принцеждалок», описывая, какие они шикарные и классные. Они с нетерпением ждут, когда к их ногам повалятся бриллианты и кадиллаки. Ищут они, разумеется, исключительно миллионеров. Но такая переоценка собственной значимости — тоже психологическая защита, которая нужна, чтобы справиться с заниженной самооценкой заниженной. На самом деле, дама может прекрасно отдавать себе отчет о своей реальной котировке на брачном рынке, но признавать это трудно, и начинается игра «от обратного».

«По сути, такое поведение — один из способов совладать с низкой самооценкой. Любовь для таких женщин — это деньги, подарки, статус. Рядом с собой они хотят видеть статусного мужчину, который будет ради них «сворачивать горы и выпрыгивать из штанов». Любовь в их понимании эквивалентна получению, а не отдаче. Они бессознательно фокусируются на входящем потоке, думают, а что они получат, но забывают о том, что могут предложить взамен. Среди мужчин такое поведение, кстати, тоже не редкость. Но любовь — это сбалансированный процесс «брать — отдавать». Если я хочу что-то получить, я должен отдать что-то соответствующее», — говорит врач.

Но «лишенцы», недополучившие что-то в детстве и юности, нуждающиеся в партнере-«доноре», который и компенсирует все их лишения, предпочитают брать, а не давать. Большинство уходит в манипуляции и торговлю внешним антуражем, тратят много сил на уход за собой, но молодость и красота быстро увядают.

«После красоты должно остаться что-то другое — теплота, духовность, интеллектуальность, забота. Но в таких женщин вшит страх, что они останутся ни с чем после того, как вложатся в мужчину и отношения. А рисковать они не готовы, поскольку боятся быть брошенными, что будет автоматически означать для них обнуление их ценности и самооценки. Но это не так: человека могут бросать, не бросать, от этого он не станет более или менее ценным, это глюк нашего мозга, мы хотим в это верить, нас к этому приучили», — поясняет эксперт.

Так что эмоционально «жадные» люди, с одной стороны, боятся обнуления своих вложений из страха вернуться в детское состояние ущербности и обделенности (т.е. наступить на те же грабли), поэтому и требуют с партнеров доказательств, гарантий и «предоплаты», как компенсации за будущий ожидаемый «кидок». С другой стороны, по закону подлости, чаще всего в этом состоянии и оказываются, потому что парадоксальным образом ищут и находят именно тех, кто попользуется ими и бросит.

«Желая получить то, чего они недополучили ранее, они вляпываются в такие отношения, которые заканчиваются для них печально. На сознательном уровне им кажется, что они ищут тех, кто будет давать что-то хорошее, но на бессознательном идут, образно выражаясь, в лапы к хищнику, который причинит им боль. Так что одна часть личности стремится избежать старой детской травмы, а другая, напротив, стремится к ее повторению. «Верхние» этажи личности хотят счастья, радости, а бессознательное, «внутренний ребенок» повторяет усвоенные в детстве сценарии, которые воспринимаются как хорошие, правильные, полезные — на том простом основании, что, пользуясь ими, человек как-то выжил, а, следовательно, эти сценарии воспринимаются психикой как вполне годные. В зависимых отношениях женщина может бояться, что ее бросят, кинут, и начнет слишком сильно вкладываться, чтобы этого не случилось. Начнет служить мужу, стараться быть идеальной. Другая крайность — это боязнь что-то сделать для отношений, нацеленность на постоянное получение, чтобы не лишиться всех своих вложений при бегстве партнера. И в том, и в другом случае рулит детский страх недолюбленности, неполноценности, убеждение в том, что «меня не любили, потому что я некрасивая, неправильная»», — говорит Александр Полищук.

Вторая причина жадности — сверхсытое девство — это внушение ребенку мысли, что он пуп земли, которому все можно. Такого ребенка заваливают подарками и все разрешают, или «откупаются» от отпрыска дарами, не особо обращая внимание на его внутренний мир, потребности и запросы. Так или иначе, ребенок привыкает к тому, что любовь к нему выражается через подарки, и в зрелом возрасте стремится реализовывать тот же сценарий.

Третья причина жадности — попытка обезболить, отвлечь себя от какой-то проблемы или невроза. Иногда такая жадность проявляется в избыточном собирательстве, шопоголизме, коллекционировании, жесткой погоне за чем-либо. Человек может быть Плюшкиным, собирать на помойке разные детали, хранить на балконе «ценный» хлам.

«Это можно считать попыткой убежать, отвлечься от тревоги, а откуда она взялась — вопрос второй. Или это психотравма из детства, или какая-то неудача во взрослом возрасте. Вместо того, чтобы заниматься собой и вытаскивать своих тараканов, человек убегает в отвлечение и компенсацию», — говорит врач.

Конечно, не любое коллекционирование свидетельствует о патологии, но проверить это очень просто. Если смысл жизни человека в его коллекции, и без нее он почувствует себя никем, значит, речь может идти именно о зависимости и вытесненной психотравме. Но за коллекционированием может скрываться и вполне нормальный интерес к предмету.

Стакан воды

Еще одна разновидность жадности и невротизма — рожать для себя. Такие женщины обычно рассчитывают на будущую компенсацию и пресловутый стакан воды в старости. Если в будущем они предъявляют детям счет, рассказывая, сколько всего им дали, вложили и чем пожертвовали, то в ответ получают закономерный ответ: «а я не просил меня рожать». «Мама не договаривалась с ребенком „на берегу“, что она его родит, а он ей за это будет что-то должен, он на это своего согласия не давал, она сама все решила, а потом начинает требовать компенсацию. И это тоже признак низкой самооценки женщины, которая родила не потому, что хотела дать кому-то жизнь и возможность самореализоваться, и вкладывалась не потому, что получала от этого удовольствие, а для того, чтобы позже выписать чек», — говорит врач.

Логично, что у невротиков с нездоровой самооценкой могут вырасти дети с теми же проблемами, включая и жадность. «Родители ожидают от ребенка, что он „отобьет вложения“, сначала активно в него вкладываются, как мошенники, которые лезут из кожи вон, а затем выставляют счет. На стадии родительских вложений ребенок думает, что он крутой и хороший, заслуживает безусловной любви, а затем, когда озвучиваются условия этой любви, она обнуляется. Ребенок понимает, что на самом деле его не любят, он какой-то не такой, любовь он должен зарабатывать. Но без выполнения ребенком этих условий родители тоже не могут чувствовать себя хорошими. И получается цепная реакция жадности: ребенок, которого так воспитывали, будет передавать такую же невротическую модель поведения дальше — как горячую картошку своим детям и партнерам, пока кто-то не задумается, что не так», — объясняет психотерапевт.

Но можно ли работать со страхом «перевложиться»? Все эти истории с сайтов знакомств и из реальной жизни, когда женщина, образно выражаясь, заваливает мужика пирогами и бесплатными сексуальными услугами, после чего он, «не заплатив по счету», сваливает в закат — явление нередкое. Наученные горьким опытом (чужим или собственным), дамы, естественно, не желают повторения подобных историй, и потому хотят сперва получить какие-то гарантии того, что их усилия будут оценены по достоинству. Отсюда и неадекватные требования в анкетах, которые воспринимаются противоположным полом как жадность, меркантильность, завышенная самооценка (а на самом деле, свидетельствуют о неуверенности в своих силах). Но если на другом конце — персонаж с аналогичным мировоззрением и проблемами, получается драка нищих на паперти.

«Это соревнование компенсаций. Во-первых, нужно понять механизм, двигатель, причину такого положения. По сути, все можно свести к низкой проблемной самооценке. Когда человек не уверен в себе, не доверяет себе, не опирается на себя, а ищет защитника и покровителя, это говорит о том, что психологический центр смещен куда-то вовне. И появляется страх, что если такой «защитник» бросит, оставит, центр пропадет, а сам ты рухнешь. Такой человек не ценит себя, как личность, и работать нужно в этом направлении. Ему или ей нужно научиться быть независимой, не бояться одиночества», — поясняет эксперт.

Простой пример: если у человека достаточно денег, он может поесть в ресторане, где его накормят другие. Если мало, ему придется идти в магазин, покупать продукты, готовить их (а то и выращивать пропитание на грядке), то есть кормить себя самостоятельно. Так и с любой потребностью: если нечем заплатить за готовый продукт, обеспечь им себя сам.

«Если провести параллель между кормлением и любовью, человека с должным количеством эмоционально-духовных ресурсов накормит кто-то другой. В роли ресторана выступит партнер, который предоставит и любовь, и заботу. Если ресурсов обеспечить себе ресторан нет, человек должен научиться кормить себя, давать себе недостающее самостоятельно. А в отношениях (особенно на сайтах знакомств) часто получается следующее: приходят два бомжа в ресторан, требуют их накормить, потому что других же кормят! Им говорят: «деньги давайте», а они — «а можно потом, в рассрочку».. Отношений хочется, а платить за эти отношения нечем. Получается, что в психологическом отношении деньги — это некий переизбыток энергии, сил, любви, которыми человеку не жалко поделиться с другими. Себя он уже «накормил», он не голоден, отдавать хочет не для того, чтобы что-то получить в ответ, а потому что у него переизбыток.

Когда человек сыт, у него возникает желание делиться, когда голоден — жадность. Если человек уже съел килограмм черной икры, второй килограмм он в себя не запихнет, найдет другой способ получить от нее удовольствие — например, раздаст нуждающимся на улице. И он будет кайфовать от отдачи, но для этого он должен быть сытым. А все эти ребята на сайтах знакомств голодны и ищут того, кто их покормит на халяву, вместо того, чтобы научиться самодостаточности», — поясняет эксперт.

После того, как человек разберется с собой и своими проблемами, ему станет интересно подняться на уровень выше, где кроме него, будет кто-то другой (партнер, супруг). Потом — на третий уровень, где появится еще и ребенок. Перепрыгнуть сразу на несколько этажей, миновав низовой, фундаментальный уровень (не разобравшись с собой) невозможно, однако именно этими попытками многие и заняты. Неудивительно, что заканчиваются они, как правило, полным крахом и разочарованием: двое «голодных» друг друга не накормят, а любые надстройки на гнилом фундаменте рано или поздно рухнут. Поэтому нужно оставить невротические желания у кого-то что-то откусить и заняться своим «первым этажом», т.е. самим собой, либо самостоятельно, либо с помощью специалиста. «Сам себя не полюбишь — никто не полюбит», — подытожил психотерапевт.