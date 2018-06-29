Рубильник «вырубили»: подготовка к зиме в Вязниковском районе под угрозой срыва

В Вязниковском районе складывается крайне неблагоприятная обстановка. Подготовка к отопительному сезону находится под угрозой срыва. Частная компания «Вязники Энергия», обеспечивающая теплоснабжением и горячей водой жителей и предприятия района, всего за 3 месяца работы нового гарантирующего поставщика электроэнергии в 33 регионе (ООО «Энергосбыт Волга») накопила долги за электроэнергию в размере 6,9 млн рублей!

Во вторник мы сообщали о том, что поставщик электроэнергии в ультимативной форме грозился отключить от электроснабжения 12 из 30 котельных, обслуживаемых фирмой «Вязники Энергия». Увы, но угроза не подействовала — на счета поставщика за эти два дня от должника не поступило ни копейки.

«Самый действенный метод воздействия — метод рубильника», — сообщила журналистам начальник Ковровского территориального отделения ООО «Энергосбыт Волга» Ирина Агейчик и дала энергетикам отмашку «вырубать свет».

Первой под отключение попала котельная в микрорайоне Нововязники. В считанные минуты мастера отключили рубильник КТП, сняли предохранители и установили пломбы. Для избегания нелегального подключения, специалисты «Россетей» сняли все показания приборов учета электроэнергии.

Начальник Ковровского территориального отделения ООО «Энергосбыт Волга» Ирина Агейчик пояснила, что накануне принятия решения об ограничении электроснабжения котельных Вязниковского района была встреча поставщика электроэнергии с потребителями-должниками и главой администрации Вязниковского района Игорем Зиминым. Многие должники утвердили график погашения задолженности, лишь фирма «Вязники Энергия» не пошла ни на какие переговоры.

— У компании «Вязники Энергия» была задолженность и перед другими гарантирующими поставщиками, — пояснила Ирина Агейчик. — Насколько я знаю, вязниковцы задолжали ПАО «Владимирэнергосбыт» порядка 70 млн рублей, практически не было никакой оплаты и перед ПАО МРСК «Центра и Приволжья» . Вот и за 3 месяца нашей работы был накоплен немалый долг.

При этом гарантирующий поставщик электроэнергии понимает свою социальную ответственность перед жителями. Из 30 котельных фирмы «Вязники Энергия» под отключение пока выбрали только 12 — исключительно те, которые работают на отопление, а не на подогрев горячей воды. Так что до холодов жители не почувствуют никаких неудобств.

Впрочем, небольшие неудобства все-таки были. Так, при отключении от света следующей котельной — в поселке Чудиново — энергетикам пришлось временно обесточить значительную часть жилых домов, социальных объектов и магазинов. Правда, свет отключили всего на пару часов.

Пару слов стоит сказать и о компании «Вязники Энергия». Собирается ли фирма платить за потребленное электричество? Тем более что оплату за тепло и горячую воду частники берут с жителей и предприятий Вязниковского района по полной, а вот до поставщика электроэнергии денежки не доходят. Куда же пропали миллионы, ведь затраты на электричество должны быть включены в тариф на горячую воду и отопления жилья?

Эти и многие другие вопросы мы хотели задать директору и учредителю компании «Вязники Энергия» Алексею Заболотному , но, увы — на рабочем месте его не оказалось. Удивительно, конечно, что руководитель не приехал лично на объекты, которые отключались от электричества. Секретарь пояснила прессе, что гендиректор где-то «на других объектах». Журналисты предложили в течение получаса выехать на любой объект, который укажет Заболотов и его секретарь. Тем более что речь идет о подготовке к отопительному периоду целого района! Но это не подействовало — место дислокации своего шефа секретарь упорно не сообщала. Так и пришлось журналистам возвращаться в областной центр не солоно хлебавши.

Меж тем, актуальность вопроса о подготовке к зиме Вязниковского района позволяет нам надеется, что гендиректор фирмы-должника все-таки выйдет на связь с редакцией «ТВ-МИГ» и прокомментирует: куда пропали собранные с населения деньги и каким образом (а, главное, когда) он собирается гасить долги? Тем более, как нам стало известно, ситуацией, складывающейся в районе, всерьез заинтересовались в «белом доме».