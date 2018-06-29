Грядет отключение горячей воды в северной части Уфы: терпеть придется целых 10 дней

Терпеть придется долго, лучше готовить кипятильники

Уже успели убрать тазики и кастрюльки? Доставайте обратно, в Черниковке отключат горячую воду на целых 10 дней. Как раз к самой жаркой поре — можно и в холодке помыться, с громкими, не всегда цензурными, криками, чувствуя себя моржом.

По сообщению «БашРТС», в связи с ремонтом тепломагистралей, горячую воду отключат по следующим улицам:

ул. Невского, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11;

ул. Первомайская, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 48, 49, 50, 50/1, 51, 52, 53, 53а, 55, 56, 58, 58/1, 58/2;

ул. 40 лет Октября, 2, 4, 4а, 6, 8;

ул. Гончарова, 13;

ул. Интернациональная, 63, 63а, 65/1, 67, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/1, 89, 91, 91/1,93,95,95/1;

ул. Победы, 3/1, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 11, 12, 12/1;

ул. Архитектурная, 14;

ул. Маяковского, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 16, 24;

ул. Шумавцова, 21;

ул. Нежинская, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 42а.