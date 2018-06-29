Ещё
«Как девочка!»: Ирина Салтыкова похвасталась фигурой на пляже
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как девочка!»: Ирина Салтыкова похвасталась фигурой на пляже 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Певица Ирина Салтыкова узнала секрет вечной молодости — в этом уверены ее многочисленные поклонники. Звезда 90-х спустя годы смогла сохранить стройную фигуру, которой очень гордится. Она продемонстрировала достоинства своей внешности на берегу моря.
В сети обсуждают отпускные фотографии Ирины Салтыковой, которые та опубликовала на своей странице в Инстаграме. Фигура артистки выше всяких похвал — она выглядит по-прежнему стройной и привлекательной, а ее лицо поражает отсутствием морщин. И все бы ничего, но знаменитости недавно исполнилось 52 года, потому ее формы в зрелом возрасте особенно привлекают внимание.
Секс-символ 90-х, похоже, вовсе не намерена сдавать свои позиции. Особенно подписчикам ее страницы в Инстаграме понравился снимок, на котором она изображена в розовом блестящем купальнике. Многим интересно, как исполнительнице удалось сохранить внешность, которая не давала покоя мужчинам десятки лет назад.
Ирина не скрывает, что многим обязана генетике, ведь она не любитель диет и прочих ограничений. Она подчеркивает, что старается сохранять оптимизм, который во многом помогает ей в жизни. В сети считают, что Салтыковой удается выглядеть максимум на 40 лет и осыпают ее комплиментами: «Прекрасно выглядите, браво, как удается?» «Как девочка! Это же как так у вас получается?» «Я в восторге, мне бы так себя сохранить на шестом десятке».
«Похвасталась фигурой на пляже, действительно есть на что посмотреть!» «Такая красивая, ну вот как так? Это „Фотошоп“? Ну почему я не могу быть такой подтянутой?» «У меня в 30 фигура хуже, чем у вас в 52, умница!» «Восторг, вы не меняетесь с годами, только краше становитесь!» Изящность Ирины Салтыковой уже была предметом обсуждения месяц назад. Тогда фото своей красивой мамы опубликовала дочка Алиса, которая очень на нее похожа.
Eva.ru: последние новости
«Прошу не выдумывать»: МакSим прокомментировала свой уход со сцены «Улыбка бабулина»: Елена Малышева показала внука Регина Тодоренко: мой дом – это чемодан
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
155-килограммовая модель поразила фотосессией46
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе14
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан2
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Показаны «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
00:34
Финалистка «Холостяка» рассказала о новой жизни
Звёзды
05:42
Странные имена, которые дают детям знаменитости
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение