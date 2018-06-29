«Как девочка!»: Ирина Салтыкова похвасталась фигурой на пляже

Певица Ирина Салтыкова узнала секрет вечной молодости — в этом уверены ее многочисленные поклонники. Звезда 90-х спустя годы смогла сохранить стройную фигуру, которой очень гордится. Она продемонстрировала достоинства своей внешности на берегу моря.

В сети обсуждают отпускные фотографии Ирины Салтыковой, которые та опубликовала на своей странице в Инстаграме. Фигура артистки выше всяких похвал — она выглядит по-прежнему стройной и привлекательной, а ее лицо поражает отсутствием морщин. И все бы ничего, но знаменитости недавно исполнилось 52 года, потому ее формы в зрелом возрасте особенно привлекают внимание.

Секс-символ 90-х, похоже, вовсе не намерена сдавать свои позиции. Особенно подписчикам ее страницы в Инстаграме понравился снимок, на котором она изображена в розовом блестящем купальнике. Многим интересно, как исполнительнице удалось сохранить внешность, которая не давала покоя мужчинам десятки лет назад.

Ирина не скрывает, что многим обязана генетике, ведь она не любитель диет и прочих ограничений. Она подчеркивает, что старается сохранять оптимизм, который во многом помогает ей в жизни. В сети считают, что Салтыковой удается выглядеть максимум на 40 лет и осыпают ее комплиментами: «Прекрасно выглядите, браво, как удается?» «Как девочка! Это же как так у вас получается?» «Я в восторге, мне бы так себя сохранить на шестом десятке».

«Похвасталась фигурой на пляже, действительно есть на что посмотреть!» «Такая красивая, ну вот как так? Это „Фотошоп“? Ну почему я не могу быть такой подтянутой?» «У меня в 30 фигура хуже, чем у вас в 52, умница!» «Восторг, вы не меняетесь с годами, только краше становитесь!» Изящность Ирины Салтыковой уже была предметом обсуждения месяц назад. Тогда фото своей красивой мамы опубликовала дочка Алиса, которая очень на нее похожа.