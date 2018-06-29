Для выпускников школы №2026 хор родителей исполнил заключительную песню

В день вручения аттестатов выпускники школы № 2026 не только получили документ об общем среднем образовании, но и станцевали вальс, а также приняли участие в концерте.

Выпускной начался с красивых туров вальса, которые исполнили девочки в бальных платьях и юноши в строгих костюмах. Затем ребята пригласили на танец своих родителей. Это был очень трогательный танец.

Директор школы Елена Матвеева поздравила одиннадцатиклассников с началом уже взрослой жизни. Для Елены Матвеевой ребята — это как сияющее созвездие, каждая звезда в котором, зажглась в школе. В выпускном классе учились тридцать один ученик. Четверо учеников стали медалистами с отличием, победителями и призерами Всероссийских Олимпиад.

После торжественного вручения аттестатов выпускники увидели забавный номер о первокласснике. Примечательно, что номер поставили учителя. А родители, в свою очередь, тоже преподнесли сюрприз. Они исполнили заключительную песню.