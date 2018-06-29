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Для выпускников школы №2026 хор родителей исполнил заключительную песню
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Для выпускников школы №2026 хор родителей исполнил заключительную песню 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В день вручения аттестатов выпускники школы № 2026 не только получили документ об общем среднем образовании, но и станцевали вальс, а также приняли участие в концерте.
Выпускной начался с красивых туров вальса, которые исполнили девочки в бальных платьях и юноши в строгих костюмах. Затем ребята пригласили на танец своих родителей. Это был очень трогательный танец.
Директор школы Елена Матвеева поздравила одиннадцатиклассников с началом уже взрослой жизни. Для Елены Матвеевой ребята — это как сияющее созвездие, каждая звезда в котором, зажглась в школе. В выпускном классе учились тридцать один ученик. Четверо учеников стали медалистами с отличием, победителями и призерами Всероссийских Олимпиад.
После торжественного вручения аттестатов выпускники увидели забавный номер о первокласснике. Примечательно, что номер поставили учителя. А родители, в свою очередь, тоже преподнесли сюрприз. Они исполнили заключительную песню.
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