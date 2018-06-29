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Стала известна дата выхода нового мультфильма студии Laika
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Стала известна дата выхода нового мультфильма студии Laika 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Новый мультфильм студии Laika «Недостающее звено» выйдет в прокат уже 19 апреля 2019-го года. Ждать новый кукольный шедевр осталось меньше года. Создатели обещают смешную, но очень трогательную историю о поиске семьи и самого себя.
Сэр Лайонер Фрост всю жизнь искал «недостающее звено» (Галифианакис) — одинокое сущство из древних времен. Мечта исследователя сбывается, он встречает его, и вместе они пытаются найти дальних родственников зверя. А помогает им в этом Аделина Фортнайт, единственная обладательница таинственной карты, ведущей в долину Шангри-Ла.
По словам создателей, это будет их самый масштабный проект, для него уже создано 110 декораций и 65 уникальных локаций. Для озвучки главных ролей Laika пригласила Хью Джекмана, Эмму Томпсон, Зои Саладану и Стивена Фрая.
Мы не сомневаемся, что этот мультфильм будет таким же семейным и добрым, как и другие мультфильмы студии — «Кубо. Легенда о самурае», «Коралина в стране кошмаров», «Паранорман, или как приручить зомби» и «Семейка монстров».
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