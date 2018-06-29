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Grimes нежно поздравила Илона Маска с днем рождения на русском языке
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Grimes нежно поздравила Илона Маска с днем рождения на русском языке 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Слухи о романе самого известного миллиардера современности Илона Маска и певицы Grimes ходят с тех пор, как молодые люди неожиданно появились вместе на красной дорожке Met Gala. Пара никак не комментировала свои отношения, не подтверждая и не отрицая возможность романа. Масла в огонь подлил комментарий 30-летней певицы под постом Илона в Instagram. Под снимком, где изображен праздничный торт в честь 48-летия предпринимателя, Клер Буше (настоящее имя Grimes) написала на русском языке: «Мой демон. С днем рождения». Подпись подкреплена эмодзи в виде сердца. Понял ли послание Илон, останется загадкой, но тот факт, что молодые люди действительно больше, чем друзья, очевиден.
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