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Точки соприкосновения: участницы проекта «Особая красота» из Ижевска познакомились с доступной средой Перми
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Точки соприкосновения: участницы проекта «Особая красота» из Ижевска познакомились с доступной средой Перми 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Участницы проекта «Особая красота» из Ижевска познакомились с досутпной средой Перми. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат Госдумы России от Пермского края и Удмуртии Игорь Сапко.
«Наше первое знакомство состоялось во время моей рабочей поездки в Удмуртскую республику в центр социального продюсирования Журавейник. Тогда мы и договорились с руководителем центра Ольга Чиркова, что они обязательно должны приехать к нам в Пермь», — поделился он.
Igor Sapko
Очень рад был сегодня на пермской земле встретить делегацию обаятельных и по-своему особенных дам из города Ижевска. Они участницы проекта «Особая красота», который создан сделать женщин с…
Девушки с ограниченными возможностями посетили реабилитационный центр Перми, а также познакомились с культурой города. «Нам провели пешие прогулки. В Перми есть такие красные и зеленые линии: красная — романтическая, для влюбленных пар, а зеленая — это культурные объекты. Нам нужно было посмотреть доступные прогулки по Перми», — рассказала автор проекта «Особая красота» Ольга Чиркова.
Кроме того, девушкам особенно запомнилось поселение, полностью адаптированное под инвалидов.
По итогам поездки удалось найти общие точки соприкосновения — сотрудничество конкурсами красоты для особенных девушек. «Будем дуржить», — заявила Ольга Чиркова.
Отметим, в декабре проекту «Особая красота» исполнилось 3 года. Изначально он объединял женщин из общества слепых и колясочников. Теперь же в него входят и девушки, которые попали в трудную жизненную ситуацию, а также одинокие мамы детей-инвалидов.
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