Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков: «Мы смогли пережить кризис в отношениях»

На днях у супругов Юлии Ковальчук Алексея Чумакова вышла совместная песня «Включи во мне свет». Кроме того, влюбленные дали большое интервью и рассказали о своей семейной жизни.

Не так давно 35-летняя Юлия Ковальчук и 37-летний Алексей Чумаков отметили важную и большую дату — 10 лет в отношениях (из которых женаты почти 5 лет). Но супруги отметили в интервью журналу StarHit , что в какой-то момент у них произошел кризис, который чуть не привел к расставанию.

«В нашем случае кризис отношений стал важной переломной точкой, которая в очередной раз показала силу нашей любви и благодаря чему мы начали еще больше ценить друг друга», — заявила Юлия. Алексей вторил жене: «Мы с Юлей стараемся во главу угла ставить любовь и взаимоуважение, а потом уже все остальное».

Напомним, осенью прошлого года Ковальчук и Чумаков впервые стали родителями. Пара до сих пор не показывает дочь поклонникам, а ее имя — Амелия — Юлия назвала в одном из интервью всего пару месяцев назад.

Фото: Instagram