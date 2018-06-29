Фактурная облицовка потолка: виды отделочных материалов и этапы работ

Нестандартные и смелые дизайнерские решения во время ремонта принимает далеко не каждый владелец квартиры. Однако если вы все же решились добавить ярких штрихов в ваш интерьер, то сделать это можно не только путем приобретения оригинальной мебели или необычных элементов декора, а еще на стадии проведения ремонтных работ. Например, вместо кухонной двери сделать криволинейную арку или создать интересные ниши в стене. Фактурная облицовка потолка тоже относится к разряду пикантных, но весьма визуально привлекательных дизайнерских решений.

При выборе нужного вам материала вы, скорее всего, столкнетесь с обилием разных терминов на этикетках: «стукко», «пластер», «декоративная», «фактурная» и «структурная штукатурка». Всё потому, что разные производители дают своим продуктам различные наименования, а товар, по сути, предлагают один и тот же. Внимательно изучите информацию на упаковке, и только после этого приобретайте продукт: вам нужно будет определить способ нанесения его на поверхность, понять, какой компонент выступает в роли связующего, какова получится толщина наносимого слоя.

Фактурная штукатурка подразделяется на несколько видов — в зависимости от способа получения рельефа:

1. Рельеф получают благодаря входящему в состав крупнодисперсному наполнителю. Толщина слоя при нанесении такого вида штукатурки варьируется от 1 до 6 мм, в зависимости от размера гранул.

2. Нужная фактура достигается путем многослойного нанесения штукатурки на поверхность. Итоговая толщина такого покрытия составит не более 1,5 мм.

3. При помощи обработки нанесенной смеси различными инструментами добиваются необходимой структуры потолка. Толщина составит от 2 до 7 мм.

4. Если вы приобретаете вариационную штукатурку, то база и наполнитель к ней покупаются отдельно. Наполнителем служат флопы, кварцевая и мраморная крошка.

Существует классификация фактурных штукатурок по типу связующего компонента:

— в основу входит минеральное вяжущее вещество: цемент, известь, гипс.

К достоинствам такого вида составов относят их паропроницаемость, экологичность и высокую степень адгезии.

Материал на основе цемента можно смело использовать для внешней отделки помещений с повышенным содержанием влаги, подверженным перепадам температур. Однако грубая фактура таких штукатурок подойдет не каждому интерьеру, и в этом заключается главный их недостаток.

Составы из гипса и извести рекомендуют наносить в сухих помещениях.

— штукатурки на водной основе.

Связующим компонентом выступает поливинилацетат, акрил или стирол-акрил. Они хороши тем, что имеют отличную пластичность, паропроницаемость, влагостойкость и резистентность к ультрафиолету.

— полиуретановые и эпоксидные штукатурки.

Применяются как для внутренних, так и для наружных отделочных работ. Стоимость их довольна высока, они имеют своеобразный запах, но при этом обладают повышенной стойкостью по отношению к огню и воздействию химических веществ. При температуре свыше 140 градусов могут выделять токсины.

Для работы с фактурной штукатуркой вам понадобятся следующие инструменты:

— набор шпателей;

— мастерок;

— правило;

— терка;

— кисть;

— валик;

— емкость для штукатурки;

— дрель со специальной насадкой.

1 этап: предварительная подготовка поверхности

Чтобы получить отличный результат, надо качественно подготовить поверхность потолка для последующего нанесения на нее фактурной штукатурки. Для этого:

— сначала удаляют все предыдущие слои отделки: обои, плитку, краску, штукатурку;

— затем заделывают имеющиеся трещины и щели;

— обработанную поверхность покрывают слоем грунтовки глубокого проникновения;

— если работы проводятся в помещениях с повышенной влажностью, то поверхности необходимо дополнительно пропитать антисептическим средством.

Потолок должен получиться максимально ровным и гладким.

2 этап: приготовление раствора

Фактурная штукатурка изготавливается в соответствии с приложенной к ней инструкцией.

На время проведения всех работ рекомендовано отключение отопительных приборов — чтобы не ускорять высыхание и застывание материала.

Раствор должен получиться однородным и плотным, «сметанообразным», без комков. Чем больше густота, тем более выраженным будет ваш рельеф. Приготовленному раствору нужно дать «настояться» в течение 10-15 минут, а затем еще раз тщательно перемешать. После этого можно приступать к его нанесению на поверхность.

3 этап: нанесение фактурной штукатурки

Для работы с потолками используют специальную кисть — макловицу или валик. С их помощью наносят приготовленный состав, а затем, при необходимости, вырисовывают нужный узор («свиток», «водоворот», «жатая кожа», «кора ивы»).

Сначала создают одну полосу, шириной около 500 мм, вдоль меньшей стороны потолка, затем — вторую, а места их стыка тщательно заглаживают кистью.

Операция повторяется до тех пор, пока вся поверхность потолка не будет полностью покрыта ровным слоем фактурной штукатурки. Времени для полного застывания раствора понадобится от 6 до 24 часов — в зависимости от толщины нанесенного слоя и температуры помещения. После этого можно будет аккуратно «пройтись» по потолку шпателем и удалить лишние, плохо держащиеся, частицы.