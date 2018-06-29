Праздничное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности пройдёт в ДК Дружба

Фото: архивное

В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности в Доме культуры «Дружба» пройдёт праздничное мероприятие «Семья— волшебный символ жизни».

По традиции на праздник приглашены семейные пары, прожившие в браке не один десяток лет.

— В этот день мы будем чествовать семейные пары, которые прожили вместе 50, 55 и 60 лет. В этом году таких пар в нашем поселении 18. И ещё одна пара будет награждена медалью за любовь и верность — рассказали в отделе социального развития администрации поселения Вороновское.

Праздничное мероприятие состоится 6 июля.

Справочно: Всероссийский день семьи, любви и верности в нашей стране отмечается ежегодно,8 июля. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи.