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Праздничное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности пройдёт в ДК Дружба
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Праздничное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности пройдёт в ДК Дружба 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архивное
В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности в Доме культуры «Дружба» пройдёт праздничное мероприятие «Семья— волшебный символ жизни».
По традиции на праздник приглашены семейные пары, прожившие в браке не один десяток лет.
— В этот день мы будем чествовать семейные пары, которые прожили вместе 50, 55 и 60 лет. В этом году таких пар в нашем поселении 18. И ещё одна пара будет награждена медалью за любовь и верность — рассказали в отделе социального развития администрации поселения Вороновское.
Праздничное мероприятие состоится 6 июля.
Справочно: Всероссийский день семьи, любви и верности в нашей стране отмечается ежегодно,8 июля. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи.
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