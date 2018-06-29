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Следком Ленобласти возбудил уголовное дело по факту пропажи 11-летней школьницы
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Следком Ленобласти возбудил уголовное дело по факту пропажи 11-летней школьницы 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Во Всеволожском районе Ленинградской области разыскивают без вести пропавшую 11-летнюю девочку.
Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе областного Следкома, вечером 28 июня в правоохранительные органы обратилась 33-летняя жительница Всеволожского района с заявлением о безвестном исчезновении ее 11-летней дочери.
По предварительным данным, днем 28 июня дня школьница ушла из дома, который расположен на Арсенальной улице в деревне Новое Девяткино. Вероятно, девочка отправилась купаться на берег пожарного водоема, расположенного неподалеку.
В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пока что не удалось установить местонахождение пропавшей. В поисках девочки принимают участие сотрудники СК, полиции, МЧС. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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