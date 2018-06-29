Следком Ленобласти возбудил уголовное дело по факту пропажи 11-летней школьницы

Во Всеволожском районе Ленинградской области разыскивают без вести пропавшую 11-летнюю девочку.

Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе областного Следкома , вечером 28 июня в правоохранительные органы обратилась 33-летняя жительница Всеволожского района с заявлением о безвестном исчезновении ее 11-летней дочери.

По предварительным данным, днем 28 июня дня школьница ушла из дома, который расположен на Арсенальной улице в деревне Новое Девяткино. Вероятно, девочка отправилась купаться на берег пожарного водоема, расположенного неподалеку.