Робби Уильямс заподозрил у себя аутизм: с какими болезнями борются знаменитости

Британский певец Робби Уильямс заявил о проблемах со здоровьем. По словам исполнителя, с ним «что-то не так» и он уже долгое время страдает от серьезных провалов в памяти. Кто еще из российских и зарубежных исполнителей вынужден регулярно посещать врачей, выяснила корреспондент «ВМ».

По словам Уильямся, в его голове «все очень сложно». Он даже предположил, что забывчивость может стать следствием пока что не диагностированного психического заболевания.

— Возможно, это синдром Аспергера или аутизм, — сообщил певец прессе. — Не знаю, что именно — но что-то точно есть.

Кстати, довольно многим видным деятелям шоу-бизнеса приходится сражаться с вполне реальными и крайне серьезными заболеваниями.

Телеведущий Валдис Пельш уже несколько лет борется с заболеванием поджелудочной железы. Ему приходится регулярно проходить медицинское обследование, чтобы не упустить ни малейшего осложнения. А в конце 2016 года телеведущий и вовсе долгое время провел в больнице после внезапной госпитализации.

Один из самых желанных актеров Голливуда, звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум страдает дислексией — испытывает трудности с чтением и правописанием. Из-за необходимости заучивать большие сценарии Блуму приходится прилагать вчетверо больше усилий, чем его коллегам. В молодости мать актера даже обещала ему подарить мотоцикл, если тому удастся прочитать 50 книг.