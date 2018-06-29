СМИ: британский певец Робби Уильямс заподозрил у себя синдром Аспергера

Лондон. Великобритания. Британский певец Робби Уильямс заподозрил у себя синдром Аспергера. Как сообщает The Daily Mirror, о проблемах со здоровьем музыкант рассказал во время интервью с одной из радиостанций.

Знаменитый певец признался, что у него часто бывают серьезные провалы в памяти. «Со мной что-то происходит. Может быть это Аспергер или аутизм. Повсюду все меняется. Я делаю то же, что и вчера. Но сегодня наступил другой день, и мне трудно объяснить, почему так тяжело встать с постели», — отметил он.

Однако несмотря на это, Робби Уильямс продолжает наслаждаться своей жизнью и музыкой. «Я говорю: „Хорошо, это я. И моя замечательная жизнь“», — подчеркнул музыкант.

Напомним, синдром Аспергера — это одна из форм аутизма. У человека она вызывает серьезные трудности во взаимодействии с другими людьми и миром.