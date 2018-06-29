Цветочная фирма из Челябинска скупит у бабушек садовые пионы с ромашками и реализует их через свои магазины

Цветочная лавка Amsterdam решила скупить все цветы у бабушек и дедушек, торгующих на улицах Челябинска. Причем за розничную цену — сколько просят за товар пожилые продавцы, столько и заплатят. Растения нужны для специальной благотворительным ярмарки, которую Amsterdam устроит 9 июля. Все вырученные на ней деньги передадут в дом престарелых и инвалидов.

Куратор проекта Вероника Гридчина проезжает на своем велосипеде в день по 25 километров — общается с уличными «цветобабушками», как сама их называет. Вероника объясняет старикам, что компания готова приехать к ним в июле и скупить все цветы, имеющиеся в наличие. Оставляет свой телефон на случай, если появятся какие-либо вопросы. Кого-то приглашают на фотосессию в салон. Это, кстати, тоже часть проекта — сделать качественные снимки уличных цветочников.

— Старики недоверчиво относятся к нашему предложению. Боятся, что мы нагрянем, заберем, побьем, не заплатим. Поэтому я с ними разговариваю, все подробно объясняю, поясняю, что им не придется сидеть на жаре и оставляю свой номер. И многие перезванивают и соглашаются, — делится Вероника.

По всему Челябинску пенсионеры продают цветы на улице. Самые популярные места — это остановка «Виктория» и «Поликлиника» на Комсомольском проспекте, улицы Доватора, Чичерина, перекресток проспекта Ленина и Свердловского. Пока на лотках чаще всего встречаются пионы, аквилегии, анютины глазки и ромашки. Но к июлю выбор будет разнообразнее.

Идею проекта предложила создательница цветочной лавки Полина Симбирякова. В детстве она часто гостила у бабушки и дедушки. У них в доме стояла большая библиотека, и девочкой Полина перечитала большинство имеющихся книг. Особенно ей впала в душу повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Хотелось объединить между собой желание помогать людям и цветочное дело.

Маркет местных цветов, где распродадут садовые растения «цветобабушек », пройдет с 9 по 15 июля по адресу ул. Лесопарковая, 5. На ярмарке проведут мастер-классы по составлению букетов, дегустацию цветочных напитков и фотосессию. Собранные деньги через благотворительный фонд передадут в дом престарелых и инвалидов.

Многих пожилых садоводов приглашают сюда в качестве гостей. Один из участников — садовод Анатолий Шестаков , — готов не только принести парочку своих букетов, но и прочитать стихи собственного сочинения для присутствующих

Если у вас есть бабушки и дедушки садоводы, готовые продать цветы для маркета — связаться с организаторами просят по телефону 89323008427. Компания не только заплатит, но и готова сама вывезти цветы из любой точки города.