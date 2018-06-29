Юные техники из Косино-Ухтомского создают балансирующие игрушки и самолеты

Участники кружка технического творчества и робототехники на прошедшем занятии произвели запуск «водо-воздушных» ракет, а также сделали игрушки. Кружок работает в Семейном центре «Разноцветная планета» (спортивно-досуговый центр «Триумф») под девизом —«Развитие через самостоятельную работу руками»..

Занятия посещают ребята в возрасте от шести лет и старше. Они не только придумывают желаемую игрушку, но воплощают это задумку в жизнь.

Как рассказывает руководитель кружка Максим Пхидо, кружковцы делают все, что приходит в голову. Юные техники создают машинки, самолеты, балансирующие игрушки и многое другое. На детской площадке, когда хорошая погода ребята с помощью специальной установки запускают «водо-воздушные» ракеты.

Следует отметить, что кружок посещают не только парни, но и девочки. Они отлично осваивают основы робототехники и технического творчества.