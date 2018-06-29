В Саратове пройдёт свадебный парад молодоженов

В Саратове пройдёт свадебный парад молодоженов «Между нами любовь» по маршруту от пешеходной зоны на улице Волжской на свадебных кортежах до Набережной Космонавтов, сообщает мэрии.

Пары примут участие в «свадебных флешмобах» на причале и у моста Саратов — Энгельс, фотосессиях, развлекательных мероприятиях.

Основная программа в честь 10-летия Дня семьи, любви и верности состоится на Театральной площади с участием представителей правительства Саратовской области и администрации Саратова, почетных юбиляров семейной жизни, творческих коллективов города.

Кульминацией праздника станет концертная программа, массовое исполнение свадебного вальса, запуск белых воздушных шаров. Молодожены произнесут клятву любви и верности, после чего им вручат свидетельства о занесении в «Книгу первых участников свадебного парада».