Июль — время для реализации давних проектов

Этот месяц запомнится Овнам надолго, причем в самом положительном смысле. Судьба обещает им исполнение заветной мечты. Возможно, это будет путешествие, о котором вы давно грезили, а может быть, судьбоносная встреча.

Телец

Тельцам не стоит расслабляться: близким как раз нужны ваша помощь и рассудительные советы. Только не забудьте и отдохнуть после тяжелого трудового года. Вы привыкли взваливать на свои плечи слишком много забот, а это не особенно полезно.

Близнецы

Самое время кардинально сменить имидж, так что скорей отправляйтесь в салон красоты, а потом на шопинг и не стесняйтесь тратить. Если кто-то из родственников будет вас отговаривать, даже не слушайте. Просто побалуйте себя, вы это заслужили!

В июле Ракам стоит быть крайне сдержанными, иначе есть большая вероятность поссориться с коллегами или родственниками. В любви же не помешает проявить настойчивость, в противном случае ваши благие намерения так и останутся всего лишь намерениями.

Настройтесь на позитив, грустным воспоминаниям пора отправляться на чердак. Только в этом случае провидение подарит вам море ярких событий, романтических свиданий и настоящих друзей. А уж такие перемены точно сделают это лето незабываемым.

Грядет довольно сложный период. Приготовьтесь к тому, что все силы вы будете отдавать карьере и на личную жизнь их совсем не останется. Но если вы с максимальным рвением возьметесь за решение насущных проблем, уже в августе увидите свет в конце тоннеля.

В плане на июль значится только работа, а это обещает неминуемые ссоры со второй половиной. Не пытайтесь навязывать свое мнение партнеру, а станьте сговорчивее, тогда месяц пройдет куда спокойней. Возможно, у вас даже получится вырваться куда-то на пару дней.

Скорпион

Сейчас вам лучше не слушать свою интуицию. Велика вероятность того, что она ошибается. А если все же ввяжетесь в авантюры, потом никого не вините. Чтобы обезопасить себя от глупых решений, проводите побольше времени в кругу семьи, ведь вы давно уже этого не делали.

Стрелец

У Стрельцов в июле лишь одно желание: уехать как можно дальше из города и забыть про навалившиеся трудности. Учтите, такое поведение может оттолкнуть от вас друзей и любимого человека. Так что хорошенько обдумайте этот шаг перед тем, как все резко бросать.

Козерог

Козерогам этим летом не до скуки, ведь вокруг происходит столько всего интересного! Вы будете на подъеме, а это наверняка притянет к вам новых интересных людей. Главное — не отсиживайтесь дома, иначе жизнь легко может передумать.

Водолей

В июле вам следует быть экономнее: не бросайте деньги на ветер, через несколько дней после спонтанной покупки вы можете сильно о ней пожалеть. Подумайте лучше о том, чтобы вложить сбережения в бизнес или хотя бы сохранить на будущее.

Месяц для Рыб обещает быть безоблачным. На работе все идет благополучно, в семье наконец-то полный порядок, а финансовое положение стабильно. Самое время взять долгожданный отпуск и отправиться с близкими в путешествие.