Де Йонг дал согласие на переход в «Барселону»

По информации ресурса, 21-летний голландец готов перебраться в каталонский клуб в текущее трансферное окно.

Напомним, что «Аякс» требует за де Йонга 50 миллионов евро, но «Барселона» не намерена платить такую сумму.