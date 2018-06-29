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Де Йонг дал согласие на переход в «Барселону»
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Де Йонг дал согласие на переход в «Барселону» 

Soccer News 49 минут назад
Фото: Soccer News
По информации ресурса, 21-летний голландец готов перебраться в каталонский клуб в текущее трансферное окно.
Напомним, что «Аякс» требует за де Йонга 50 миллионов евро, но «Барселона» не намерена платить такую сумму.
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