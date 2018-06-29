На Стойленском ГОКе прошел конкурс электрогазосварщиков

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. В нем участвовали около 60 работников автотранспортного цеха, ремонтного комплекса, цеха сетей и подстанций, дренажной шахты и цеха железнодорожного транспорта.

После теоретического этапа доступ к практическому заданию получили 10 конкурсантов. Им необходимо было быстро и качественно собрать и сварить потолок. В итоге лучшим электрогазосварщиком жюри признало представителя ремонтного комплекса Сергея Золотых. Второе место занял его коллега Александр Зозуленко, третье — Алексей Рощепков из автотранспортного цеха. Лучшим молодым рабочим среди электрогазосварщиков стал 24-летний Роман Бондарь.

«Профессия электрогазосварщика очень востребована на комбинате. Среди моих коллег немало достойных профессионалов, поэтому выбрать лучших очень сложно. Я 23 года на комбинате, причем все время именно в ремонтном комплексе, на одном и том же участке — металлоконструкций. Здесь отличный коллектив, достойная зарплата и стабильность. И то, что профессионализм на комбинате ценится, это тоже очень важно», — комментирует победитель конкурса Сергей Золотых.

Победителей наградили дипломами, памятными подарками и денежными премиями. Помимо этого, для призеров всех профконкурсов предусмотрены в течение года надбавки к тарифной ставке за профессиональное мастерство в размере от 20 до 30%.