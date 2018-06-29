Сербская телеведущая показала как отбивать мяч в прямом эфире и прославилась

Сара Дамьянович ведет прогноз погоды на сербском телевидении и на днях она стала настоящей мировой звездой, показав как правильно бить по мячу с лета — ее растяжке мог бы позавидовать и Брюс Ли

Репортаж Дамьянович поставили прямо перед матчем Сербии и Бразилии — да кто вообще мог бы удержаться от соблазна пнуть мячик за любимую сборную! И Сара сделала это с неповторимым изяществом, даже не отвлекаясь от камеры.

Вообще-то, Сара уже давно и серьезно занимается спортом. Она мастер спорта по тхэквондо и двукратный чемпион Балкан. Кроме того, в этом году Дамьянович признали мисс Интернет — девушка и в самом деле очень фотогенична.

Традиционно мужской футбол перестал быть таковым с началом этого Чемпионата Мира. Девушки устраивают на трибунах просто шикарные перформансы — перуанская болельщица так и вовсе показала такое шоу, что моментально стала звездой.