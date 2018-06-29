54-летняя мама Беллы и Джиджи Хадид показала девичью талию и интимные складки в бикини 

Иоланда Фостер поделилась с поклонниками горячим снимком.
Мама супермоделей Беллы и Джиджи Хадид в свои 54 года может дать фору многим молодым красоткам. Иоланда всегда работала моделью и не утратила форму даже сейчас. В своем Instagram она разметила горячий кадр, на котором позирует в обтягивающей укороченной кофте и трусах от бикини.
— подписала она снимок.
В комментариях фолловеры наперебой расхваливают форму горячей мамы Беллы и Джиджи. За последнее время этот кадр привлек больше всего внимания подписчиков.
Напомним, помимо дочек у Иоланды подрастает и сын Анвар.
Как тебе фигура многодетной мамы за 50?
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Фото:Instagram