54-летняя мама Беллы и Джиджи Хадид показала девичью талию и интимные складки в бикини

Мама супермоделей Беллы и Джиджи Хадид в свои 54 года может дать фору многим молодым красоткам. Иоланда всегда работала моделью и не утратила форму даже сейчас. В своем Instagram она разметила горячий кадр, на котором позирует в обтягивающей укороченной кофте и трусах от бикини.

— подписала она снимок.

В комментариях фолловеры наперебой расхваливают форму горячей мамы Беллы и Джиджи. За последнее время этот кадр привлек больше всего внимания подписчиков.

Напомним, помимо дочек у Иоланды подрастает и сын Анвар.

Как тебе фигура многодетной мамы за 50?

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Фото:Instagram