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54-летняя мама Беллы и Джиджи Хадид показала девичью талию и интимные складки в бикини
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54-летняя мама Беллы и Джиджи Хадид показала девичью талию и интимные складки в бикини 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Иоланда Фостер поделилась с поклонниками горячим снимком.
Мама супермоделей Беллы и Джиджи Хадид в свои 54 года может дать фору многим молодым красоткам. Иоланда всегда работала моделью и не утратила форму даже сейчас. В своем Instagram она разметила горячий кадр, на котором позирует в обтягивающей укороченной кофте и трусах от бикини.
— подписала она снимок.
В комментариях фолловеры наперебой расхваливают форму горячей мамы Беллы и Джиджи. За последнее время этот кадр привлек больше всего внимания подписчиков.
Напомним, помимо дочек у Иоланды подрастает и сын Анвар.
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Фото:Instagram
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