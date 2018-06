54-летняя мать Беллы и Джиджи Хадид хвастается фигурой в бикини: «Волшебные 50 лет!»

Иоланда Хадид 54-летняя Иоланда Хадид, бывшая модель и мать звезд мировых подиумов Джиджи, Беллы Анвара , поделилась в Instagram фотографией, на которой показывает свою отличную форму в бикини.

Меня больше ничто не связывает с осуждением со стороны других людей, вместо это я выбираю глубокое чувство уверенности и свободы, а также принимаю лучшую версию себя с изяществом и благодарностью. #волшебные50лет #ВМоихСилах #ОтвечаюЗаСебя #ПутешествиеВЖенственность, — поделилась Иоланда с тремя миллионами своих подписчиков.

Джиджи, Анвар и Белла Хадид Напомним, что в 2017 году вышла автобиография Believe Me: My Battle with the Invisible Disability of Lyme Disease, в которой Хадид откровенно рассказала о том, как она уже больше пяти лет живет с болезнью Лайма. Подобный диагноз можно получить от укуса клеща, а последствия инфекционного заболевания привели бывшую модель к тому, что ее дети, Белла и Анвар. также получили его по наследству. Впрочем, в недавних интервью Иоланда говорит, что начала чувствовать себя лучше, но борьба продолжается.