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54-летняя мать Беллы и Джиджи Хадид хвастается фигурой в бикини: «Волшебные 50 лет!»
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54-летняя мать Беллы и Джиджи Хадид хвастается фигурой в бикини: «Волшебные 50 лет!» 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
Иоланда Хадид 54-летняя Иоланда Хадид, бывшая модель и мать звезд мировых подиумов Джиджи, Беллы и Анвара, поделилась в Instagram фотографией, на которой показывает свою отличную форму в бикини.
Иоланда Хадид
Меня больше ничто не связывает с осуждением со стороны других людей, вместо это я выбираю глубокое чувство уверенности и свободы, а также принимаю лучшую версию себя с изяществом и благодарностью. #волшебные50лет #ВМоихСилах #ОтвечаюЗаСебя #ПутешествиеВЖенственность, — поделилась Иоланда с тремя миллионами своих подписчиков.
Джиджи, Анвар и Белла Хадид Напомним, что в 2017 году вышла автобиография Believe Me: My Battle with the Invisible Disability of Lyme Disease, в которой Хадид откровенно рассказала о том, как она уже больше пяти лет живет с болезнью Лайма. Подобный диагноз можно получить от укуса клеща, а последствия инфекционного заболевания привели бывшую модель к тому, что ее дети, Белла и Анвар. также получили его по наследству. Впрочем, в недавних интервью Иоланда говорит, что начала чувствовать себя лучше, но борьба продолжается.
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