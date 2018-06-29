Как спасти черемуху от гриба-паразита тафрины

Фото Варвары ЛапинойКак спасти черемуху от гриба-паразита тафриныФотографию странной черёмухи прислала в нашу редакцию нижегородка Варвара Лапина. Пышное цветение дерева под окном обещало богатый урожай, но уже сейчас ягод на ней практически нет, вся она покрыта длинными коричневыми стручками. «Быть может, это потому, что её опылила соседняя акация?» — спрашивает расстроенная читательница.

К сожалению, это не причуды опыления. Это результат жизнедеятельности гриба-паразита тафрины, который очень любит холодную и сырую погоду и поражает косточковые растения. Чаще всего эту болезнь называют «кармашки слив», и увидеть странные стручки можно на сливах, вишнях и других садовых и лесных косточковых растениях. Поражаются в основном плоды, реже — цветки. Тогда они не пахнут и меняют цвет.

Больные плоды имеют уродливую изогнутую форму в виде стручка. Длина его около 3 см. Плоды мясистые, но несочные, сморщенные, с зеленоватой мякотью, без косточки, непригодны в пищу. В конце июля поверхность поражённых плодов покрывается беловато-серым восковым налётом, содержащим споры гриба. На дереве «кармашки» долго не держатся. Ко времени созревания плодов они буреют и осыпаются. Зимует гриб под чешуйками почек, в трещинах коры, на кроне дерева, на почках и поражённых ветвях. А весной перезимовавшие споры образуют вторичные новые, которые и заражают цветки, из которых развиваются дутые плоды.

Иногда болезнь может поражать пятую часть плодов, а бывает, что и больше половины. Судя по фото, на участке нашей читательницы поражено 80 процентов плодов. Спасти их уже невозможно, но предотвратить распространение заболевания можно. Для этого нужно тщательно удалить и сжечь больные «плоды-кармашки» (как осыпавшиеся на землю, так и оставшиеся на ветвях), пока они не начали «пылить». Особенно сложно это сделать на больших деревьях. Поэтому легче обрезать и сжечь ветки, на которых появились кармашки. А ранней весной до распускания почек нужно опрыскать черёмуху 1-процентным раствором медного купороса.