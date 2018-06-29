Опасные бытовые предметы, которые есть во всех домах

Многие популярные бытовые предметы могут таить в себе реальную угрозу для здоровья человека. Соосновательница Telegram-канала «Намочи манту» Дарья Саркисян рассказала о том, какие безобидные вещи могут навредить организму и самочувствию. В частности, одной и самых коварных «убийц» здоровья является, по ее мнению, губка для мытья посуды. Специалист напомнила: на несвежей, давно используемой губке бактерий концентрируется больше, чем на унитазе, и среди оседающих в ней микроорганизмов есть даже кишечная палочка.

«Чтобы можно было пользоваться губкой с минимальным риском для здоровья, промывайте ее хорошо, меняйте каждую неделю или раньше, если она стала плохо пахнуть», — поделились советом Дарья Саркисян.

Другим опасным предметом в домашней обстановке, по словам эксперта, является ковер. Саркисян отметила, что на ковре может появляться плесень, которая будет совершенно не видна владельцам жилья. Вдыхание ее спор может стать причиной ринита, астмы, аллергического грибкового синусита и других нарушений. В домах аллергиков или астматиков ковры категорически противопоказаны, подчеркнула Саркисян. Помимо этого, крайне небезопасны ватные палочки. Палочки не очищают слуховой проход, а только лишь утрамбовывают серу, что ведет к ухудшению слуха, появлению боли. Ранее МедикФорум писал о том, какое количество соли, съедаемой ежедневной, может оказаться смертельно опасным.