Линдси Лохан просит публику перестать припоминать ей прошлые ошибки

Линдси Лохан намерена окончательно покончить со своим прошлым: актриса дала откровенное интервью New York Times , в котором призвала публику перестать припоминать ей прошлые аресты и скандалы — все это, по словам Линдси, давно позади, и та ее версия «мертва».

«Я обычный, приятный человек. Хороший человек. У меня нет никаких плохих намерений. И мое прошлое должно остаться в прошлом», рассуждает в интервью 31-летняя Линдси. «И всем остальным пора отпустить мое прошлое и прекратить его припоминать, потому что его — его больше нет. Та версия меня мертва, она больше не существует. И это для меня самое важное».

Также Лохан рассказала, что сейчас делит свое время между Грецией и Дубаем, а в Америку, где темп жизни намного быстрее и требовательней, старается не заглядывать. «Мне не нужно больше включать новости и слышать про Кардашьян. Мне не нужно больше видеть что-то, чего я не хочу. Я сама выбираю, что хочу увидеть и как хочу жить», добавила актриса.

попкорнnews