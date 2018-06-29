Обнаженная грудь Агилеры взбудоражила сеть 

Как видно на снимке, певица Кристина Агилера позирует в светлом пиджаке на голое тело и с обнаженной грудью. Вполне закономерно, что публикация произвела настоящий восторг со стороны подписчиков, многие из которых отметили — в свои 37 лет артистка остается в отличной форме.
instagram @milanzrnic
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как эпатажная звезда соцсетей Анастасия Волочкова стала героиней специального выпуска мексиканского телеканала Futbol Cheviques. В рамках знакомства с культурой страны хозяйки чемпионата мира по футболу она устроила экскурсию по своему загородному дому, где поразила иностранцев кичливой роскошью интерьера. Напоследок светская львица повела гостей в баню и устроила мастер-класс.