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Обнаженная грудь Агилеры взбудоражила сеть
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Обнаженная грудь Агилеры взбудоражила сеть 

Пятый канал 42 минуты назад
Фото: Пятый канал
Как видно на снимке, певица Кристина Агилера позирует в светлом пиджаке на голое тело и с обнаженной грудью. Вполне закономерно, что публикация произвела настоящий восторг со стороны подписчиков, многие из которых отметили — в свои 37 лет артистка остается в отличной форме.
instagram @milanzrnic
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как эпатажная звезда соцсетей Анастасия Волочкова стала героиней специального выпуска мексиканского телеканала Futbol Cheviques. В рамках знакомства с культурой страны хозяйки чемпионата мира по футболу она устроила экскурсию по своему загородному дому, где поразила иностранцев кичливой роскошью интерьера. Напоследок светская львица повела гостей в баню и устроила мастер-класс.
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