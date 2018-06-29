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Уделка по-архангельски: первый большой блошиный рынок откроется завтра на Сульфате
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Уделка по-архангельски: первый большой блошиный рынок откроется завтра на Сульфате 

29.ru 38 минут назад
Фото: 29.ru
До сентября в Архангельске будет работать большой блошиный рынок. Торговать поддержанными вещами начнут на Сульфате, по адресу улица Ильича, 16/1, сообщают в управлении по торговле и услугам населению администрации города.
Работать ярмарка поддержанных вещей будет до конца сентября каждую субботу
Идея открыть место, где можно было бы продать или купить старые и бывшие в употреблении вещи, появилась в управлении из-за частых обращений горожан. С просьбой подсказать, где можно было бы продать ненужные уже вещи, чаще обращаются пенсионеры — для них одинаково плохи варианты с комиссионными магазинами и продажами через интернет.
— Жители обращались к нам с просьбами организовать место, где можно продавать старые, но хорошие вещи, ретро посуду, предметы интерьера, товары ручной работы, — рассказала начальника управления по торговле и услугам населению Ирина Любова. По ее словам, попробовать площадку далеко от центра города они решили из-за того, что их проект пока носит экспериментальный характер. Если дело пойдет, то организаторы постараются устраивать «блошиный рынок» ближе.
Рынок будет работать каждую субботу по сентябрь включительно с 10 до 18. Продавцам с собой необходимо принести раскладные столики для демонстрации товара.
Блошиный рынок — место, где люди продают и покупают старые, бывшие в употреблении или просто не пригодившиеся вещи. Среди предметов, выставленных на продажу, обычно можно найти антикварные вещи, предметы старины и прочие специфические товары по интересам. Самый известный блошиный рынок в России находится в Санкт-Петербурге — на Удельной. Каждый выходные там бывает до 50 тысяч человек.
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