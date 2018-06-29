«Алые паруса» как символ мечты миллионов

Трансляцию посмотрели 8 миллионов человек.

Мечта — она такая… Как восход и закат. Как первая улыбка ребенка и легкий шелест веток. У каждого — своя. А еще есть символ мечты — общей. «Алые паруса», написанные когда-то Александром Грином . И в 2018 году праздник выпускников «Алые паруса» увидели миллионы зрителей по всему миру!

Шоу в прямом эфире транслировалось сразу на нескольких площадках: его могли смотреть зрители Пятого канала, а также посетили официального сайта и подписчики групп канала в соцсетях. ВКонтакте трансляцию посмотрели 416 430 человек. В You-tube — 181 000 просмотров!

В Одноклассниках трансляция зафиксировала рекорд — 2 822 863 зрителя! Это в 6,6 раза больше, чем в 2017 году.

Интерес к празднику ощутимо растет. Чем более прагматичной становится наша жизнь, тем больше хочется романтики и радости! И — сил поверить в мечту… И вот — «говорящие» цифры: совокупная аудитория трансляции (в эфире канала, на официальном сайте и соцсетях) в 2017 составила чуть меньше шести миллионов человек, а 2018 перевалила 8 миллионов.

В социальной сети ВКонтакте в 2018 году шоу посмотрели в 3,5 раза больше посетителей, чем в прошлом году, к трансляции на You-tube и на сайте Пятого канала интерес зрителей вырос более чем вдвое. Но рост интереса обусловлен и объективными причинами: все получилось просто невероятно ярко и красиво. Если вы еще не посмотрели — обязательно сделайте это.