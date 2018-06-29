10 самых лучших и полезных лекций TED

TED — это некоммерческая организация, занимающаяся распространением идей, обычно в форме коротких и мощных выступлений (18 минут или меньше). Когда все только началось в 1984-м, это были просто конференции, на которых обсуждались технологии, развлечения и дизайн. Сегодня на выступлениях, которые смотрят люди по всему миру, затрагиваются почти все темы более чем на 100 языках — от науки и бизнеса до глобальных вопросов.

Кен Робинсон. Подавляют ли школы творчество

Эксперт по творчеству сэр Кен Робинсон бросает вызов тому, как мы воспитываем наших детей, и выступает с предложением создать образовательную систему, которая развивает, а не подавляет творческие способности, а также признает различные типы интеллекта. Сэр Кен Робинсон утверждает, что в ходе современного обучения человек может стать хорошим работником, но при этом он, скорее всего, не научится творчески мыслить. Многие беспокойные студенты, которые обладают достаточной энергией и любопытством для творчества, зачастую игнорируются или даже клеймятся позором с ужасными последствиями. Выступление Робинсона было широко распространено в Интернете с момента его выпуска в июне 2006 года.

Эмми Кадди. Как язык тела формирует нашу личность

Язык тела влияет на то, как другие видят нас, но он также может изменить то, как мы ощущаем себя, считает социальный психолог Эми Кадди, которая больше всего известна по своему выступлению на конференции TED. У ее выступления 43 миллиона просмотров, оно стало вторым по популярности в истории всех конференций TED. В своем выступлении Кадди рассказывает о результатах своего научного открытия: существуют некие «сильные позы», которые могут сделать человека более уверенным, даже когда он не чувствует себя таким, а также могут повлиять на его успех. Правда, спустя пять лет после выступления социологи и ученые-скептики стали разбирать исследования Кадди и опровергли их. Кадди, несмотря на то, что в новом исследовании «сильных поз» снова не было найдено доказательств гормональных изменений, все-таки по-прежнему допускает, что «сильные позы» могут иметь воздействие на эмоциональное состояние человека. Попробуйте и решите сами.

Саймон Синек. Как выдающиеся лидеры вдохновляют действовать

Саймон Синек является автором книг «Начни с „Почему?“. Как выдающиеся лидеры вдохновляют действовать» и «Лидеры едят последними. Как создать команду мечты», и у него есть простая и действенная теория вдохновляющего лидерства. Синек в своих исследованиях, как лидеры оказывают влияние на мир, обнаружил некоторые замечательные закономерности в том, как они думают, действуют и общаются. Его примеры включают Apple Мартина Лютера Кинга и братьев Райт. Его теория «золотого круга» может объяснить, почему нас вдохновляют одни лидеры и организации, а не другие.

Брене Браун. Сила уязвимости

Брене Браун является профессором-исследователем в Хьюстонском колледже социальной работы. Она провела последние десять лет, изучая уязвимость, мужество, подлинность и стыд. Теперь она учит тому, как воспитать в себе мужество, сострадание и связь с внешним миром, которые нам необходимы для осознания того, что мы достойны любви и заслуживаем радости.

Джулиан Трежер. Как говорить так, чтобы другим хотелось слушать

Вы никогда не ощущали, что вы говорите, а никто не слушает? Джулиан Трежер спешит на помощь. Эксперт по звуку Джулиан Трежер консультирует компании по всему миру о том, как правильно и эффективно проектировать звук. Он просит нас обратить внимание на звуки, которые нас окружают. Какими они заставляют нас чувствовать себя: продуктивными, напряженными, энергичными? В своем выступлении он демонстрирует инструменты мощной речи: от практических вокальных упражнений до советов, как говорить с эмпатией.

Камерон Расселл. Внешность — не главное, поверьте мне, я модель

Модель Камерон Рассел работала для Victoria’s Secret, появлялась в нескольких международных изданиях Vogue, а также в рекламе таких брендов, как Ralph Lauren и Benetton. Девушка признает, что выиграла «генетическую лотерею», будучи высокой, красивой моделью нижнего белья. Но не судите ее по внешности. В этом интересном выступлении она довольно жестко отзывается об индустрии моды, которая заставляет выглядеть девушек крайне соблазнительно. Она считает, что красота — это еще не все.

Сьюзан Кейн. Сила интровертов

Сьюзан Кейн, бывший корпоративный юрист и консультант, заявляет, что она — интроверт. Кроме того, треть людей, которых мы знаем, являются интровертами, отмечает Кейн в своей книге «Интроверты. Как использовать особенности своего характера». В обществе, где прежде всего ценится успех, кажется, что интровертам не место. Однако Сьюзан Кейн в своей воодушевляющей лекции утверждает, что интроверты внесли большой вклад в наш мир — от ноктюрнов Шопена до изобретения персонального компьютера. Основываясь на интенсивных исследованиях в области психологии и нейробиологии, Кейн объясняет, почему интроверты способны на большую любовь и большие достижения не вопреки темпераменту, а благодаря ему.

Памела Мейер. Как распознать лжеца

Каждый день мы сталкиваемся с ложью от 10 до 200 раз. Памела Мейер знает, когда вы лжете, она распознает ложь по вашей позе, глазам, движением и прочим признакам. В своем выступлении Мейер рассказывает, как приобретается новая способность — распознание обмана — и что с этим делать. Она утверждает, что честность — это ценность, которую стоит оберегать, потому что обман может легко разрушить и большую корпорацию, и крепкую семью.

Шон Ачор. Как счастье может помочь нам работать лучше

Шон Ачор является генеральным директором Good Think Inc, где он изучает и преподает позитивную психологию. Кроме того, он является лауреатом более десятка выдающихся педагогических премий в Гарвардском университете , где также читает лекции на тему позитивной психологии. Ачор исследует, где пересекаются человеческий потенциал, успех и счастье. Основываясь на своих исследованиях и 12-летнем опыте работы в Гарварде, он ясно и с юмором описывает организациям, как, используя счастье и смыслы, повысить показатели успеха и прибыльность компании. Шон Ачор также является автором книги «Преимущество счастья».

Гарвардский психолог Дэн Гилберт, автор доступной и неожиданно смешной книги «Спотыкаясь о счастье», оспаривает тезис, согласно которому мы несчастливы тогда, когда не получаем того, чего хотим. Он говорит, что на самом деле мы можем чувствовать себя абсолютно счастливыми даже тогда, когда дела идут не так, как мы задумали. И в этом нет ничего удивительного. Дэн Гилберт считает, что в нашем горячем пожизненном стремлении к счастью большинство из нас двигаются не в том направлении. Гилберт, опираясь на теории и факты из психологии, когнитивной неврологии, философии и поведенческой экономики, утверждает, что наш мозг систематически недооценивает то, что может по-настоящему нас сделать счастливыми.