Спасение туристов со вспыхнувшей рыболовной лодки было снято на видео

Несколько дней назад у берегов Флориды вспыхнула рыболовная лодка с небольшой командой и несколькими туристами из Канады. Испуганные пассажиры сгрудились на носу, спасаясь от огня. На их счастье рядом оказалось небольшое судно «Леди Памела», капитан которой принял решение взять потерпевших на борт.

Команда «Леди Памелы» в деталях сняла спасение пассажиров с горящей лодки и последующие за этим события: на помощь подоспел пожарный катер и начал безуспешно тушить пламя.

Спустя несколько минут обгоревший остов лодки пошел ко дну, и лишь пятно разлившейся солярки напоминало о случившемся происшествии.