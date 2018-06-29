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Как уроженец Сахалина высадил кедровую рощу под Калининградом
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Как уроженец Сахалина высадил кедровую рощу под Калининградом 

Вести Калининград 26 минут назад
Фото: Вести Калининград
Под Калининградом растут тысячи саженцев кедра. Новый питомник основал бывший житель Сахалина, он переехал в Янтарный край на постоянное место жительства.
Еще весной здесь была трава по колено. Теперь целый гектар задействован под новый питомник. Высажено 450тыс. орешков кедра. Первая партия уже проросла.
Иван Санжаров, основатель кедрового питомника:
— Вот ещё два месяца не прошло, а уже какие красавцы. А это ещё пробиваются орешки.
Иван Санжаров — первый, кто занялся разведением кедров в таких масштабах в Янтарном крае. Оттачивал навыки этого земледелия на Сахалине. Переехал сюда вынужденно, но продолжил любимое дело.
В детстве к земледелию Иван Санжаров любви не испытывал. Вынужденно помогал родителям на огороде, который кормил их многодетную семью.
Иван Санжаров, основатель кедрового питомника:
— Родители вбили эту любовь к земле. И потом она дала свои результаты. Сейчас мне ничего другого не надо.
Супруга Ивана Ивановича поддерживает в этом деле. Всячески помогает и сын-подросток. Именно он содействовал в подготовке саженцев кедра для перевозки с Сахалина в Калининград. Сейчас эти деревца требуют рассадки. Задействованы на этой работе и местные жители.
Светлана Коваль, жительница посёлка Муромское:
— Учимся вот. Иван Иванович учит нас потихоньку. Нравится, конечно. На природе здесь, занимаешься. Каждый день всё новое и новое узнаешь про кедр.
Намерен Иван Санжаров открыть и своеобразный филиал питомника за пределами региона. «Отсюда уже пойдут кедры по всей России. Наиболее перспективным будет Липецк. Сейчас готовлю человека, чтобы его откомандировать», — говорит он.
Для озеленения общественных мест садовод готов предоставлять саженцы безвозмездно. То есть, сделать всё для реализации своей мечты превратить кедр в повсеместное дерево.
Местные жители помнят, как в детстве будучи мальчишками взбирались за кедровыми шишками на деревья, которые росли в этом посёлке. Это значит, что калининградский климат не будет мешать росту вот этих вот зеленых пока еще малышей.
Основатель питомника подчеркивает, что эти деревья не только очищают воздух.
Иван Санжаров, основатель кедрового питомника:
— Кедр завязывает вокруг себя, единственный среди всех деревьев, кормовую цепочку от 50 до 72 животного мира, по разным источникам. Вот оттуда богатство той же уссурийской тайги.
А ещё на своем первом гектаре, на самом западе России, Иван Санжаров высадил больше сотни тысячи семян других деревьев. Здесь и пихта корейская, и амурский бархат, а еще тис, который еще называют дерево вечности, дубы и каштаны. Но сверхзадача, которую ставит перед собой земледел, в каждом городе региона заложить кедровую рощу.
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