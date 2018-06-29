Spice Girls готовятся к совместному туру

Участницы легендарной группы Spice Girls все-таки могут выступить вместе. Об этом сообщила Мелани Браун , известная как Мэл Би во время интервью на американском утреннем шоу Today Show.

«Я единственная, кто продолжает говорить, что мы будем выступать», — заявила певица.

На вопрос ведущей по поводу Виктории Бекхэм , которая ранее отрицала все подобные слухи, Мелани ответила, что «она всегда так говорит, это надо остановить, ведь мы готовимся к туру!».

Напомним, что слухи о воссоединении группы появились еще в феврале этого года, когда СМИ начали писать о возможных планах группы отправиться в тур по Великобритании и США летом 2018 года, однако Виктория Бекхэм отказалась от участия. Позже менеджер группы Фуллер заявил, что группа все-таки поедет в тур, но не в полном составе. Официального подтверждения информации от участниц группы все еще не было.