Spice Girls готовятся к совместному туру 

Участницы легендарной группы Spice Girls все-таки могут выступить вместе. Об этом сообщила Мелани Браун, известная как Мэл Би во время интервью на американском утреннем шоу Today Show.
«Я единственная, кто продолжает говорить, что мы будем выступать», — заявила певица.
На вопрос ведущей по поводу Виктории Бекхэм, которая ранее отрицала все подобные слухи, Мелани ответила, что «она всегда так говорит, это надо остановить, ведь мы готовимся к туру!».
Напомним, что слухи о воссоединении группы появились еще в феврале этого года, когда СМИ начали писать о возможных планах группы отправиться в тур по Великобритании и США летом 2018 года, однако Виктория Бекхэм отказалась от участия. Позже менеджер группы Фуллер заявил, что группа все-таки поедет в тур, но не в полном составе. Официального подтверждения информации от участниц группы все еще не было.