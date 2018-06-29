За свою жизнь Евстолия Ивановна вырастила три двойни

За свою жизнь Евстолия Ивановна вырастила три двойни–Такого не бывает, — сказал однажды врач, узнав об истории Евстолии Ивановны Гараниной из Давыдкова. За свою жизнь она вырастила три двойни.

Повод познакомиться с такой героической во всех смыслах женщиной был самый приятный. На днях Евстолия Ивановна отметила свой 90-й день рождения. Увидев ее, я еще раз порадовалась за именинницу. В любви, ласке, внимании и заботе живет она среди родных людей.

К юбилею родного человека сыновья и дочери создали документальный фильм с сюжетом о ее большом жизненном пути, включили в него поздравления внуков и правнуков. Трогательный, содержательный и искренний получился рассказ. Смотрели его всей семьей, а именинница только успевала смахивать слезы, то и дело накатывавшие на глаза. Многое пережила женщина за свою долгую жизнь.

Евстолия Ивановна помнит, как она, еще девчонкой, вместе с семьей в 39-м году в поисках лучшей жизни отправилась в Алтайский край, какой безрадостной оказалась эта попытка. Помнит и военные годы, как трудно приходилась тогда всем. Но, пожалуй, ей особенно.

Раннее сиротство — мамы не стало в 42-м, отца — в 43-м — поневоле заставило девочку-подростка повзрослеть. Малолетняя, она с братом осталась на попечении старшей сестры. В няньках работала, а потом ФЗУ в Ворсме закончила.

В родном Давыдкове встретила свою вторую половину. Ее Владимир Павлович прошел всю войну. В мирное время супруги вместе трудились на Давыдковском заводе.

Гаранины крепко любили друг друга. Не случайно Господь подарил им настоящее чудо, они смогли воспитать шестерых детей. Помнит Евстолия Ивановна, как в первый раз доктор прослушала у нее, носящей под сердцем дитя, сразу два бьющихся сердечка. И ошибки не было. На свет появились Юра и Лариса, через несколько лет Сергей и Иван, и последними — Павел и Марина. Три двойни! Ну не рекорд ли это вообще в мировой практике?

Конечно, трудно было растить сразу двух младенцев, помогали свекор со свекровью. Семья жила своим хозяйством. На дворе всегда была корова, поросята, козы.

Странное дело. За столь серьезный материнский подвиг Евстолии Ивановне не полагалось никакой государственной поддержки. И только когда дети выросли, внуки повзрослели, родные решили-таки восстановить справедливость — написали во все полагающиеся инстанции. Добились истины, материальной господдержки для женщины— труженицы, многодетной матери. Оно и правильно — что же, что беременностей и родов трое, детей-то в два раза больше.

Сожалеет Евстолия Ивановна о супруге, его нет уже 12 лет: работящий, умелый, добрый, заботливый был её Владимир Павлович, даже словом никогда не обижал. И детей они вырастили трудолюбивыми и внимательными.

Евстолия Ивановна четвертый год живет у старшей дочери Ларисы в Давыдкове. И остальные дети не за сотни верст разъехались, обосновались в соседних районах, так что есть возможность видеться часто.

Именинница с гордостью говорит, что у нее девять внуков и 11 правнуков. А если вся семья задумает собраться вместе, то больше тридцати человек выходит. Вот и в юбилейный день женщина с радостью принимала дорогих людей.

Приехали поздравить Евстолию Ивановну с юбилеем и гости из района — директор Управления соцзащиты населения Т. А. Киселева, ведущий специалист сектора по труду и социальным вопросам Администрации Сосновского района О. А. Седова. Письмо Президента РФ, букет и памятный подарок, теплые слова приготовили они для именинницы.

Евстолия Ивановна с трогательной улыбкой принимала поздравления, от всего сердца благодарила за внимание.

Автор: Ольга Верхнева. Фото автора

Источник: «Сосновский вестник»