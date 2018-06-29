Дети из Сокола приняли участие в фестивале КВН «Московской смены»

Ребята, участвующие в «Московской смене» на базе Центра социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) района Сокол, присоединились к фестивалю КВН. Его участниками также стали представители других районов САО.

— По результатам конкурса победила команда ЦСПСиД «Восточное Дегунино», второе место заняла команда Западного Дегунина и Ховрина, третье — у команды окружного ЦСПСиД, — поделились в центре социальной помощи на Соколе. — Наша команда незначительно уступила призёрам по количеству баллов и заняла четвёртое место в общем зачёте.

Как рассказали в центре, юные жители Сокола с нетерпением ждут следующий фестиваль КВН. (жм)