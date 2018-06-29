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Продлена регистрация участников конкурса «Доброволец России — 2018»
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Продлена регистрация участников конкурса «Доброволец России — 2018» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. До 15 августа продлена регистрация проектов — участников всероссийского конкурса «Доброволец России — 2018», сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера).
В Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), которая является координатором «Добровольца России — 2018», отметили высокий интерес к конкурсу в этом году: на данный момент подано более 6 тыс. заявок из всех регионов страны. Самыми активными на сегодняшний день стали волонтеры из Челябинской области и Приморского края.
"Мы получили большое количество обращений от регионов, организаций и волонтеров, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу, с просьбой продлить регистрацию. Поэтому мы приняли решение принимать заявки вплоть до 15 августа", — сообщил председатель совета АВЦ Артем Метелев.
Принять участие в «Добровольце России — 2018» может любой волонтер в возрасте от 8 лет. Конкурс проводится по 13 номинациям, в том числе экологическое, медицинское, патриотическое добровольчество, волонтеры-спасатели, организаторы волонтерской деятельности и другие направления.
После завершения заявочной кампании состоятся региональные этапы. Финалисты пройдут через экспертную оценку и народное голосование. Лучшие проекты объявят 5 декабря на всероссийском форуме добровольцев. Победители получат гранты на реализацию своих проектов в размере до 1 млн рублей, лауреаты — от 100 до 250 тыс. рублей.
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