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16-летнюю беглянку из Севастополя разыскивают краснодарские следователи
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16-летнюю беглянку из Севастополя разыскивают краснодарские следователи 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 июня — Новая Кубань. СУ СК РФ по Краснодарскому краю распространяет ориентировку на розыск 16-летней Карины Сумароковой.
12 апреля она приехала на привокзальную площадь станции «Краснодар-1». Девушка проживала со своими родителями в Севастополе.
Приметы пропавшейследующие: рост 170 см, плотного телосложения, волосы ниже плеч (одно половина головы окрашена в черный цвет, другая в рыже-красный).
В последний раз, когда её видели, она была одета в черные брюки, серый свитер, черные лаковые туфли на высокой платформе.
— Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Карины Сумароковой, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (861) 267-52-47, 8 (861) 267-52-25, 8 (918) 111-19-58. — Говорится в официальном релизе ведомства.
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